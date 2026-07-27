Штраф за оголошення на стовпі: скільки доведеться заплатити українцям

За розклеювання оголошень на стовпах, зупинках, парканах, фасадах будівель чи інших невстановлених місцях українців можуть оштрафувати на суму від 340 до 1360 гривень. Для підприємців і посадових осіб штрафи ще вищі.

Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф".

Видання нагадало, що рекламні, інформаційні та інші оголошення дозволено розміщувати лише у спеціально відведених для цього місцях. Якщо листівки чи оголошення наклеюють на опорах освітлення, дорожніх знаках, деревах, парканах, фасадах будівель або зупинках громадського транспорту без відповідного дозволу, це вважається порушенням правил благоустрою.

За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб, фізичних осіб-підприємців і суб'єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1700 гривень.

Відео дня

Найчастіше такі порушення виявляють працівники муніципальної варти, інспекції з благоустрою або представники органів місцевого самоврядування. Після цього вони складають адміністративний протокол, а рішення про накладення штрафу ухвалюють у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через популярність фотосесій на макових полях фермери дедалі частіше скаржаться на пошкодження посівів. Відвідувачі витоптують рослини, пересуваються між рядами та навіть заїжджають на поля автомобілями, завдаючи збитків господарствам. За такі дії можуть накласти штраф, зобов'язати компенсувати завдану шкоду, а в окремих випадках — притягнути до кримінальної відповідальності.

Також повідомлялося, що в Україні за розпалювання багаття та приготування шашликів у заборонених місцях передбачені штрафи, які можуть становити кілька тисяч гривень. Якщо ж порушення правил пожежної безпеки призведе до пожежі з тяжкими наслідками, винному може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі.

Крім того, в Україні заборонено виловлювати рибу, занесену до Червоної книги. За таке порушення передбачені значні штрафи, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.