Тариф на передачу электроэнергии повысится с 1 августа: кому следует ожидать изменений в счетах

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго" на 25 % с 1 августа 2026 года. Изменения коснутся поставщиков и крупного бизнеса, а для бытовых потребителей тариф на электроэнергию не изменится.

Об этом сообщили в НКРЭКП.

С 1 августа тариф для пользователей системы, за исключением предприятий "зеленой" электрометаллургии, составит 928,45 грн/МВт·ч вместо 742,91 грн. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии его повысили до 563,26 грн/МВт·ч с 378,49 грн, а составляющая на выполнение специальных обязательств по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников вырастет до 365,19 грн/МВт·ч.

В НКРЭКП отметили, что одной из причин повышения стал курс евро, поскольку производителям "зеленой" электроэнергии платят в этой валюте. Кроме того, на это повлияло сокращение объемов передачи электроэнергии и изменения на рынке электроэнергии.

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В то же время для населения повышение тарифа на передачу не повлечет за собой изменений в счетах за электроэнергию. Действующий тариф для бытовых потребителей останется без изменений.

Ранее Международный валютный фонд предложил Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года после создания системы адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств. В то же время в Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и централизованное отопление для населения, который продлится до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его отмены. Мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию.

Напомним, что в настоящее время для бытовых потребителей в Украине действует фиксированная цена на природный газ. Для большинства клиентов ГК "Нафтогаз Украины" тариф составляет 7,96 грн за кубометр.

Кроме того, ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко высказал предположение, что до конца года в Украине могут пересмотреть тарифы на газ, отопление и горячую воду. По его мнению, на это могут повлиять рост мировых цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке, трудности с выполнением программы "20/20" по увеличению добычи газа и повреждения газодобывающей инфраструктуры.