Тариф на передачу електроенергії зросте з 1 серпня: кому слід чекати змін у платіжках

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго" на 25% з 1 серпня 2026 року. Зміни стосуватимуться постачальників і великого бізнесу, а для побутових споживачів тариф на електроенергію не зміниться.

Про це повідомили у НКРЕКП.

Із 1 серпня тариф для користувачів системи, крім підприємств "зеленої" електрометалургії, становитиме 928,45 грн/МВт·год замість 742,91 грн. Для підприємств "зеленої" електрометалургії його підвищили до 563,26 грн/МВт·год із 378,49 грн, а складова на виконання спеціальних обов'язків із підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел зросте до 365,19 грн/МВт·год.

У НКРЕКП зазначили, що однією з причин підвищення став курс євро, оскільки виробникам "зеленої" електроенергії платять у цій валюті. Крім того, вплинуло зменшення обсягів передачі електроенергії та зміни на ринку електроенергії.

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Водночас для населення підвищення тарифу на передачу не означає змін у платіжках за електроенергію. Чинний тариф для побутових споживачів залишається без змін.

Раніше Міжнародний валютний фонд запропонував Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з 2027 року після створення системи адресної підтримки соціально вразливих домогосподарств. Водночас в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та централізоване опалення для населення, який триватиме до завершення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Мораторій не поширюється на тарифи на електроенергію.

Нагадаємо, зараз для побутових споживачів в Україні діє фіксована ціна на природний газ. Для більшості клієнтів ГК "Нафтогаз України" тариф становить 7,96 грн за кубометр.

Також раніше експерт із питань ЖКГ Олег Попенко припускав, що до кінця року в Україні можуть переглянути тарифи на газ, опалення та гарячу воду. На його думку, на це можуть вплинути зростання світових цін на енергоресурси через ситуацію на Близькому Сході, труднощі з виконанням програми "20/20" зі збільшення газовидобутку та пошкодження газовидобувної інфраструктури.