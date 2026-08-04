Россияне ударили по энергетике: семь областей Украины частично обесточены

Российская оккупационная армия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины, из-за чего свет отключился в нескольких регионах.

В результате попадания в энергетику часть абонентов в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской областях осталась без света, информирует Министерство энергетики Украины.

Россияне частично обесточили семь регионов Украины Фото: Министерство энергетики Украины

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, но в министерстве уточнили, что ремонты продолжаются везде, где позволяет ситуация. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В ведомстве отметили, что сегодня не будут применяться графики отключения света для бытовых потребителей.

В то же время энергетики призвали украинцев снизить пользование мощными электроприборами в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку на электросистему.

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"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отметили в Министерстве энергетики.

Напомним, в канун нового отопительного сезона энергетическая отрасль Украины нуждается еще около 650 млн евро международной поддержки. Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет непростой, поэтому темпы помощи от партнеров нужно сохранять.

А по мнению военного и эксбанкира Андрея Онистрата, этой зимой в Украине света и отопления может почти не быть из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре и нехватке систем ПВО. Он оценил вероятность такого сценария в 95% и призвал украинцев уже сейчас готовиться к зиме и позаботиться об альтернативных источниках энергии.