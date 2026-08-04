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Росіяни вдарили по енергетиці: сім областей України частково знеструмлено

росіяни атакували енергетику
Росіяни лишили без святла українців у сімох регіонах | Фото: Вечірній Київ

Російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях України, через що світло відключилось у кількох регіонах.

Унаслідок влучань в енергетику частина абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях залишилася без світла, інформує Міністерство енергетики України.

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Росіяни частково знеструмили сім регіонів України
Фото: Міністерство енергетики України

Нині енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, але в міністерстві уточнили, що ремонти тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. 

У відомстві вказали, що сьогодні не застосовуватимуться графіки відключення світла для побутових споживачів.

Водночас енергетики закликали українців зменшити користування потужними електроприладами у вечірні години, щоб зменшити навантаження на електросистему.

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"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, напередодні нового опалювального сезону енергетична галузь України потребує ще близько 650 млн євро міжнародної підтримки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький попередив, що майбутня зима буде непростою, тому темпи допомоги від партнерів необхідно зберігати.

А на думку військового та ексбанкіра Андрія Оністрата, цієї зими в Україні світла та опалення може майже не бути через російські удари по енергетичній інфраструктурі та нестачу систем ППО. Він оцінив імовірність такого сценарію у 95% та закликав українців уже зараз готуватися до зими й подбати про альтернативні джерела енергії.