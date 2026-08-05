Чехия вводит новые правила для украинских беженцев: что ждет мужчин

С 5 августа в Чехии вступят в силу новые правила временной защиты для мужчин-беженцев призывного возраста. Некоторым гражданам грозит лишение временной защиты в стране.

В "Официальном вестнике ЕС" было опубликовано имплементационное решение Совета ЕС о временной защите, которое продлевает действие временной защиты для лиц, бежавших от войны в Украине, до марта 2028 года, а также изменяет условия её предоставления. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Как изменятся правила для мужчин призывного возраста

Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что с 5 августа временная защита не будет предоставляться лицам, которые не подтвердят выполнение своих военных обязанностей в Украине.

"Это решение сократит число вновь прибывающих на десятки процентов. Благодаря этому снизится нагрузка на наши ресурсы, а также на чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения", — заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

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Также известно, что для получения временной защиты мужчинам необходимо будет подтвердить выполнение воинских обязанностей. Это можно сделать через приложение "Резерв+". Такое требование распространяется на случаи, когда заявления о предоставлении временной защиты поступают впервые, когда заявления подаются повторно, а также когда они подаются с целью воссоединения семьи.

Однако новые правила не касаются тех, кто на дату принятия решения уже имеет действующую временную защиту. Решение также предусматривает, что до конца марта 2028 года срок действия временной защиты продлевается. Продление временной защиты будет осуществляться по тем же алгоритмам, что и ранее.

Напомним, в июле издание Rzeczpospolita сообщало, что военнообязанные украинцы больше не смогут въехать в Евросоюз и получить временную защиту в качестве беженцев, если у них нет документа, подтверждающего их законное освобождение от мобилизации.

Кроме того, в июле в правительстве Великобритании сообщили, что беженцам планируют "выставить счет": придется вернуть до 570 тысяч гривен.