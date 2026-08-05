Чехія запроваджує нові правила для українських біженців: що чекає на чоловіків

Від 5 серпня у Чехії почнуть діяти нові правила тимчасового захисту для чоловіків-біженців призовного віку. Деяким громадянам загрожує втрата тимчасового захисту в країні.

В Офіційному віснику ЄС було оприлюднили імплементаційне рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту, яке продовжує дію тимчасового захисту для осіб, які втекли від війни в Україні, до березня 2028 року, а також змінює умови його надання. Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Як зміняться правила для чоловіків призовного віку

Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що від 5 серпня тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не підтвердять виконання своїх військових обов’язків в Україні.

"Це рішення скоротить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Завдяки цьому зменшиться навантаження на наші можливості, а також на чеську систему охорони здоров’я та соціального забезпечення", — заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.

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Також відомо, що для отримання тимчасового захисту чоловікам необхідно буде підтвердити виконання військових обов'язків. Це можна зробити через застосунок "Резерв+". Така вимога поширюється на випадки, коли заяви про надання тимчасового захисту надходять вперше, коли заяви подаються повторно, а також коли вони надаються з метою возз'єднання сім'ї.

Однак тих, хто вже має чинний тимчасовий захист на дату ухвалення рішення, нові правила не стосуються. Рішення також передбачає, що до кінця березня 2028 року тимчасовий захист продовжено. Продовження тимчасового захисту відбуватиметься за тими алгоритмами, що й раніше.

Нагадаємо, у липні видання Rzeczpospolita писало, що військовозобов'язані українці більше не зможуть в'їхати до Євросоюзу та отримати тимчасовий захист як біженці, якщо у них немає посвідчення, що підтверджує їхнє законне звільнення від мобілізації.

Також у липні в уряді Великої Британії повідомили, що біженцям планують "виставити рахунок": доведеться повернути до 570 тисяч гривень.