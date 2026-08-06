В Украине введут новые правила распределения электроэнергии: будут действовать два списка критической инфраструктуры

В Украине будут введены два списка объектов критической инфраструктуры, которые будут в первую очередь обеспечиваться электроэнергией. Они будут действовать в разные периоды года.

Правительство приняло решение о более эффективном распределении электроэнергии по инициативе Министерства энергетики, которое предусматривает формирование двух отдельных списков критически важных объектов для зимнего и летнего периодов. Об этом 6 августа сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь будут определяться сезонные особенности работы энергосистемы и предельное потребление электрической мощности, что должно способствовать более эффективному распределению энергии.

Эти изменения, как утверждает Шмыгаль, позволят увеличить доступный объем электроэнергии для потребителей, обеспечить более равномерное распределение между регионами, а также повысить стабильность работы энергосистемы Украины.

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"Это решение также позволит более гибко учитывать сезонные особенности потребления электроэнергии и будет способствовать стабильной работе энергосистемы Украины", — отметил чиновник.

Более подробной информации о нововведениях министр не предоставил.

Напомним, 4 августа в интервью Politico Шмыгаль заявил, что Россия изменила тактику ударов и теперь стремится уничтожить систему водоснабжения Украины.

Кроме того, ранее Шмыгаль рассказывал, как в Украине планируют сократить отключения электричества.