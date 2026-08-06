В Україні запровадять нові правила розподілу електроенергії: діятимуть два списки критичної інфраструктури

В Україні запровадять два списки об'єктів критичної інфраструктури, які будуть першочергово отримувати електроенергію. Вони діятимуть у різні періоди року.

Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міністерства енергетики, яке передбачає формування двох окремих списків критично важливих об'єктів для зимового та літнього періоду. Про це 6 серпня повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, тепер будуть вироблятися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності, що має сприяти ефективнішому розподілу енергії.

Ці зміни, як стверджує Шмигаль, дозволять збільшити доступний обсяг електроенергії для споживачів, забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами, а також підвищити стабільність роботи енергосистеми України.

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"Це рішення також дасть можливість більш гнучко погіршити сезонні особливості електроспоживання та сприяння стабільній роботі енергосистеми України", — зазначив посадовець.

Більше подробиць щодо нововведень міністр не надав.

Нагадаємо, 4 серпня в інтерв'ю Politico Шмигаль заявив, що Росія змінила тактику ударів і тепер прагне знищити систему водопостачання України.

Також раніше Шмигаль розповідав, як в Україні планують зменшити відключення світла.