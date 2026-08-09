В Украине нет ни одной целой ТЭС: Зеленский предупредил о суровой зиме

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине следует готовиться к суровой зиме.

По словам Зеленского, в настоящее время в Украине нет ни одной электростанции, которая осталась бы неповрежденной. Об этом глава государства заявил во время брифинга.

Президент Украины подчеркнул, что цель России — сделать жизнь украинцев невыносимой. Именно для этого РФ запускает немало ракет.

"У нас фактически не осталось неповрежденных электростанций, многие вокзалы разрушены, а также больницы, университеты и обычные гражданские предприятия", — сказал Зеленский.

Напомним, в конце июня Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит меры по снижению риска отключений электроэнергии во время летних пиковых нагрузок. Тогда речь шла об ускорении завершения плановых ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, использовании дополнительных газовых когенерационных установок и увеличении импорта электроэнергии из Европы. Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы пиковой нагрузки.

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Кроме того, генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко предупреждал, что аномальная жара существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. По его словам, каждый дополнительный градус температуры повышает потребление электроэнергии примерно на 100 МВт.

Кроме того, 25 июня энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал, как могут развиваться события в украинской энергосистеме. Он оценил возможную продолжительность отключений электроэнергии в зависимости от последствий российских обстрелов, температуры воздуха и темпов ремонтных работ.