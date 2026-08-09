В Україні немає жодної цілої ТЕС: Зеленський попередив про важку зиму

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна має готуватися до складної зими.

За словами Зеленського, наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б залишилася неушкодженою. Про це глава держави сказав під час брифінгу.

Президент України наголосив, що метою Росії є зробити життя українців нестерпним. Саме для цього РФ використовує чимало ракет.

"У нас фактично не залишилося неушкоджених електростанцій, багато вокзалів розбиті, лікарні, університети, звичайні цивільні підприємства", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці червня Денис Шмигаль повідомляв, що уряд готує заходи для зменшення ризику відключень світла під час літніх пікових навантажень. Тоді йшлося про прискорення виходу з планових ремонтів енергоблоків АЕС і ТЕС, використання додаткових газових когенераційних установок та збільшення імпорту електроенергії з Європи. Також українців закликали економно споживати електроенергію у вечірні пікові години.

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Крім того, генеральний директор компанії "Ясно" Сергій Коваленко попереджав, що аномальна спека суттєво збільшує навантаження на енергосистему. За його словами, кожен додатковий градус температури підвищує споживання електроенергії приблизно на 100 МВт.

Також 25 червня енергетичний експерт Володимир Омельченко пояснив, як можуть розвиватися події в українській енергосистемі. Він оцінив можливу тривалість відключень світла залежно від наслідків російських обстрілів, температури повітря та темпів ремонтних робіт.