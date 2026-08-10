Как выйти на пенсию в 2026 году: пошаговая инструкция от адвоката

Выход на пенсию в Украине сегодня — это, прежде всего, оформление документов. С каждым годом требования к страховому стажу повышаются, поэтому главное правило 2026 года заключается в том, чтобы начинать подготовку как минимум за 1–2 месяца до достижения 60 лет.

Фокус расспросил профильного специалиста о выходе на пенсию в 60 лет в 2026 году. В частности, сколько нужно страхового стажа, какие документы подготовить и когда начинать оформление пенсии. И вот четкий пошаговый алгоритм действий.

Шаг 1. Проверяем свой страховой стаж

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа.

"Если стаж составляет от 23 до 33 лет — пенсия назначается в 63 года; от 15 до 23 лет — в 65 лет", — напоминает адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Стаж до 1 января 2004 года подтверждается бумажной трудовой книжкой и дипломами, а после 2004 года — исключительно электронными данными об уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Что нужно сделать

Войдите в свой личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) с помощью КЭП, "Дія".Подписи или BankID и закажите справку по форме ОК-5 или ОК-7, а также проверьте раздел "Моя пенсия" / "Мое страховое имущество".

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Обратите внимание, что стаж до 1 января 2004 года подтверждается бумажной трудовой книжкой и дипломами, а после 2004 года — исключительно электронными данными об уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Фокус ранее писал об электронных версиях бумажных книг, а также о правилах и сроках оцифровки бумажных изданий.

Шаг 2. Подготовка документов для получения пенсии в 2026 году

Если вы выходите по возрасту, соберите базовый комплект:

Паспорт гражданина Украины (или ID-карта со справкой о регистрации) и РНОКПП (идентификационный код). Трудовая книжка (оригинал) или другие документы, подтверждающие стаж до 2004 года (военный билет, диплом об очной форме обучения, свидетельства о рождении детей для женщин и т. п.). Заявление о назначении пенсии (заполняется онлайн или в сервисном центре). Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года (по желанию, если это выгодно повышает коэффициент заработной платы, но при условии наличия первичных документов на предприятии/в архиве). Реквизиты банковского счета для пенсионных выплат (специальный карточный счет). Фотография размером 4х6 для оформления пенсионного удостоверения.

Шаг 3. Подаем заявление (офлайн или онлайн)

По словам юриста, подать заявление на назначение пенсии можно не ранее, чем за месяц до достижения 60 лет, и не позднее чем через три месяца после этого (чтобы выплаты начислялись именно со следующего дня после дня рождения).

Удаленно через веб-портал ПФУ. На портале ПФУ выбираем раздел "Заявление о назначении пенсии", заполняем анкету, прикрепляем качественные сканы оригиналов документов и подписываем КЭП или "Дія.Підписом". Это самый быстрый вариант без очередей.

На портале ПФУ выбираем раздел "Заявление о назначении пенсии", заполняем анкету, прикрепляем качественные сканы оригиналов документов и подписываем КЭП или "Дія.Підписом". Это самый быстрый вариант без очередей. Личный визит. Обращаемся в любой ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации).

Образец заявления о назначении пенсии на сайте ПФУ Фото: Скрін

Шаг 4. Решаем типичные проблемы и ждем решения

Орган ПФУ рассматривает заявление в течение 10 дней. Но на практике, по словам специалистки, нередко случаются неприятные сюрпризы. В частности, ошибки в трудовой книжке: отсутствие печати при увольнении, расхождения в написании ФИО, отсутствие номера или даты приказа, а также отсутствие данных об уплате ЕСВ работодателем в 2000-х годах.

"Если из-за ошибок в документах ПФУ "вычеркивает" из вашего стажа несколько лет и отказывает в назначении пенсии в 60 лет — не паникуйте. Вы имеете право запросить уточняющие справки из архивов, а в случае неправомерного отказа — обжаловать решение ПФУ в судебном порядке. Судебная практика на данный момент полностью на стороне граждан, которые добросовестно трудились", — отмечает Дина Дрижакова.

Напомним, что украинцы должны были оцифровать трудовую книжку до 10 июня 2026 года. Именно до этого срока в стране продолжался переходный период оцифровки трудовых книжек.

В то же время в Пенсионном фонде неоднократно подчеркивали, что после этой даты граждане смогут и в дальнейшем подавать документы для перевода данных в электронный формат. Действительно, отсутствие оцифрованной трудовой книжки не приведет к потере страхового стажа, однако может затруднить автоматическое назначение пенсии и потребует личного обращения в ПФУ с бумажными документами.