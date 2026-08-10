Як вийти на пенсію у 2026 році: покрокова інструкція від адвокатки

Вихід на пенсію в Україні сьогодні — це передусім робота з документами. З кожним роком вимоги до страхового стажу зростають, тому головне правило 2026 року у тому, щоби починати підготовку мінімум за 1-2 місяці до досягнення 60 років.

Фокус розпитав профільну фахівчиню про вихід на пенсію у 60 років у 2026 році. Зокрема, скільки страхового стажу потрібно, які документи підготувати та коли починати оформлення пенсії. І ось чіткий покроковий алгоритм дій.

Крок 1. Перевіряємо свій страховий стаж

2026 року для виходу на пенсію у 60 років слід мати не менше 33 років офіційного страхового стажу.

"Якщо стажу від 23 до 33 років — пенсія призначається у 63 роки; від 15 до 23 років — у 65 років", — нагадує адвокатка, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова.

Стаж до 1 січня 2004 року підтверджується паперовою трудовою книжкою та дипломами, а після 2004 року виключно електронними даними про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Що потрібно зробити

Зайдіть у свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) за допомогою КЕП, Дія.Підпису чи BankID і замовте довідку за формою ОК-5 або ОК-7 та перевірте розділ "Моя пенсія" / "Моє страхове майно".

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Зверніть увагу, що стаж до 1 січня 2004 року підтверджується паперовою трудовою книжкою та дипломами, а після 2004 року виключно електронними даними про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Фокус раніше писав про електронні паперові книжки і правила та дедлайн оцифрування паперових.

Крок 2. Готуємо документи для пенсії 2026

Якщо ви виходите за віком, зберіть базовий комплект:

Паспорт громадянина України (або ID-картка з довідкою про реєстрацію) та РНОКПП (ідентифікаційний код). Трудова книжка (оригінал) або інші документи, що підтверджують стаж до 2004 року (військовий квиток, диплом про денну форму навчання, свідоцтва про народження дітей для жінок тощо). Заява про призначення пенсії (заповнюється онлайн або в сервісному центрі). Довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року (за бажанням, якщо це вигідно підвищує коефіцієнт зарплати, але за умови наявності первинних документів на підприємстві/в архіві). Реквізити банківського рахунку для пенсійних виплат (спеціальний картковий рахунок). Фотокартка 4х6 для оформлення пенсійного посвідчення.

Крок 3. Подаємо заяву (офлайн чи онлайн)

За словами юристки, звернутися по призначення пенсії можна не раніше ніж за місяць до досягнення 60 років та не пізніше трьох місяців після цього (щоб виплати нарахували саме з наступного дня після дня народження).

Дистанційно через вебпортал ПФУ. На порталі ПФУ обираємо розділ "Заява про призначення пенсії", заповнюємо анкету, прикріплюємо якісні скан-копії орігіналів документів та підписуємо КЕП або Дія.Підписом. Це найшвидший варіант без черг.

На порталі ПФУ обираємо розділ "Заява про призначення пенсії", заповнюємо анкету, прикріплюємо якісні скан-копії орігіналів документів та підписуємо КЕП або Дія.Підписом. Це найшвидший варіант без черг. Особистий візит. Звертаємося до будь-якого найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації).

Зразок заяви про призначення пенсії на сайті ПФУ Фото: Скрін

Крок 4. Долаємо типові проблеми та чекаємо рішення

Орган ПФУ розглядає заяву протягом 10 днів. Але на практиці, за словами фахівчині, нерідко трапляються неприємні сюрпризи. Зокрема, помилки у трудовій книжці: відсутність печатки при звільненні, розбіжність у написанні ПІБ, відсутність номера чи дати наказу, а також відсутність даних про сплату ЄСВ роботодавцем у 2000-х роках.

"Якщо через помилки в документах ПФУ "викидає" з вашого стажу кілька років і відмовляє в призначенні пенсії у 60 років — не панікуйте. Ви маєте право витребувати уточнюючі довідки з архівів, а у разі неправомірної відмови — оскаржити рішення ПФУ в судовому порядку. Судова практика наразі повністю на боці громадян, які сумлінно працювали", — зазначає Діна Дрижакова.

Нагадаємо, оцифрувати трудову книжку українці мали до 10 червня 2026 року. Саме до цього терміну в країні тривав перехідний період оцифрування трудових книжок.

Водночас у Пенсійному фонді неодноразово наголошували, що після цієї дати громадяни зможуть і надалі подавати документи для переведення даних у електронний формат. Направду відсутність оцифрованої трудової не призведе до втрати страхового стажу, однак може ускладнити автоматичне призначення пенсії та вимагатиме особистого звернення до ПФУ з паперовими документами.