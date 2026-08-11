В Украине появятся купюры номиналом 2000 грн: НБУ назвал дату ввода в оборот

Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен 4 сентября 2026 года. Это будет самый высокий номинал украинской валюты.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

С этой даты банки смогут получать новые купюры и выдавать их клиентам. Презентация банкноты состоялась заранее, чтобы учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с её дизайном и элементами защиты.

Почему банкноту номиналом 2000 грн выпустят 4 сентября?

На новой банкноте будет изображен украинский поэт-шестидесятник Василий Стус. Дата введения купюры выбрана не случайно: 4 сентября 1965 года Стус, Вячеслав Чорновил и Иван Дзюба провели открытый протест против политических репрессий в отношении украинской интеллигенции.

Кроме того, 4 сентября 1985 года Василий Стус скончался в заключении в лагере "Пермь-36". Именно поэтому дата выпуска новой банкноты имеет историческое значение.

Відео дня

Необходимость в новом номинале в НБУ объясняют изменениями в экономике. По сравнению с 2019 годом среднемесячная зарплата в Украине выросла в три раза, а цены — вдвое.

За это время также значительно увеличился объем наличности в обращении. Если в 2019 году он составлял почти 390 млрд гривен, то по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 970 млрд гривен.

Доля банкнот номиналом 1000 гривен по сумме уже превысила 55 %. В НБУ отмечают, что такая структура наличного обращения свидетельствует о необходимости в банкноте более высокого номинала.

В то же время 96 из 100 операций в Украине осуществляются безналично. Несмотря на это, в условиях войны наличные деньги по-прежнему играют важную роль для стабильности финансовой системы, в частности в прифронтовых населенных пунктах, где отсутствует стабильная связь.

Введение банкноты номиналом 2000 гривен также должно сократить расходы на изготовление, логистику, инкассацию, обработку и хранение наличных денег. Для банков это означает снижение операционной нагрузки, а для населения и бизнеса — более удобные наличные расчеты.

Напомним, НБУ принял решение изменить дизайн новой банкноты номиналом 2000 гривен после скандала, связанного со шрифтом. Дизайнеры обратили внимание на его сходство с кириллической адаптацией шрифта российского происхождения.

В НБУ заявили, что обновят надпись с указанием номинала, чтобы на банкноте с изображением Василия Стуса не было никаких ассоциаций с Россией.

Ранее Национальный банк сообщил, что в Украине появится новая банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Она станет купюрой самого высокого номинала в истории украинской гривны и будет иметь более 20 элементов защиты, в частности новую "оконную" защитную полосу.

Появление нового номинала в НБУ и среди финансовых экспертов объясняют экономическими изменениями, в частности инфляцией и снижением покупательной способности гривны. В то же время введение банкноты не означает дополнительной эмиссии денег и само по себе не должно привести к росту цен.