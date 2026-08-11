В Україні з'являться купюри по 2000 грн: НБУ назвав дату введення в обіг

Національний банк України введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень 4 вересня 2026 року. Це буде найвищий номінал української валюти.

Про це повідомили в Національному банку України.

З цієї дати банки зможуть отримувати нові купюри та видавати їх клієнтам. Презентацію банкноти провели заздалегідь, щоб установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни та бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.

Чому банкноту 2000 грн випустять 4 вересня?

На новій банкноті зобразять українського поета-шістдесятника Василя Стуса. Дату введення купюри обрали не випадково: 4 вересня 1965 року Стус, В’ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели відкритий протест проти політичних репресій української інтелігенції.

Також 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі "Перм-36". Саме тому дата запуску нової банкноти має історичне значення.

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Необхідність у новому номіналі в НБУ пояснюють змінами в економіці. Порівняно з 2019 роком середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а ціни — удвічі.

За цей час також значно збільшився обсяг готівки в обігу. Якщо у 2019 році він становив майже 390 млрд гривень, то станом на 1 липня 2026 року перевищив 970 млрд гривень.

Частка банкнот номіналом 1000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У НБУ зазначають, що така структура готівкового обігу свідчить про потребу в банкноті вищого номіналу.

Водночас 96 зі 100 операцій в Україні проводять безготівково. Попри це, в умовах війни готівка залишається важливою для стабільності фінансової системи, зокрема в прифронтових громадах, де немає стабільного зв’язку.

Запровадження банкноти 2000 гривень також має зменшити витрати на виготовлення, логістику, інкасацію, оброблення та зберігання готівки. Для банків це означатиме менше операційного навантаження, а для населення та бізнесу — зручніші готівкові розрахунки.

Нагадаємо, НБУ вирішив змінити дизайн нової банкноти номіналом 2000 гривень після скандалу навколо шрифту. Дизайнери звернули увагу на його схожість з кириличною адаптацією шрифту російського походження.

У НБУ заявили, що оновлять напис номіналу, щоб на банкноті із зображенням Василя Стуса не було жодних асоціацій із Росією.

Раніше Національний банк повідомив, що в Україні з’явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона стане купюрою найвищого номіналу в історії української гривні та матиме понад 20 елементів захисту, зокрема нову "віконну" захисну стрічку.

Появу нового номіналу в НБУ та серед фінансових експертів пояснюють економічними змінами, зокрема інфляцією та зниженням купівельної спроможності гривні. Водночас введення банкноти не означає додаткової емісії грошей і саме по собі не має спричинити зростання цін.