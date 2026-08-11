Цены на фрукты и ягоды в августе удивляют! Яблоки и сливы можно найти по цене от 20 до 28 грн, а вот малина стоит около 300 грн. Узнавайте актуальные цены на фрукты и ягоды.

В августе на украинском рынке представлен широкий выбор сезонных фруктов и ягод. Цены зависят от сорта, размера и качества продукции. Также отметим, что оптовые цены отличаются от розничных. Об этом свидетельствует обзор рынка "Столичного".

Так, яблоки в Киеве продаются по цене от 20 грн за кг, а сливы — от 28 грн. При этом за килограмм малины просят 200–300 грн.

Самые дешевые фрукты августа

Среди фруктов самыми доступными по-прежнему остаются яблоки. В частности, ароматный сорт яблок "Антоновка" продается по 30 грн за кг, а яблоки сорта "Дискавери" стоят по 35 грн за кг. Также есть яблоки ещё дешевле, которые продаются по цене от 20 до 40 грн.

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Яблоки сорта "Дискавери" по 35 грн Фото: скрин видео

Цены на сливы значительно различаются в зависимости от сорта. Самые дешевые варианты стоят около 28–30 грн за кг.

Отдельные сорта продаются по 35–50 грн, а более дорогие — по 60 грн. В частности, "Кабардинка" стоит 30 грн, "Киргизка" — 45 грн, еще один сорт — 50 грн.

Персики стоят от 35 грн за кг Фото: скрин видео

Фрукты, которые стоят дороже

Персики на рынке продаются по цене 35–45 грн за кг в зависимости от размера. Мелкие стоят около 35 грн, крупные — от 65 грн.

Абрикосы стоят недешево. Цена на отдельные сорта составляет 60 грн за килограмм, а за крупные плоды просят 75–85 грн. Еще один сорт абрикосов продается по 80 грн.

Оптовая цена ананасовых абрикосов составляет 60 грн. Фото: скрин видео

Груши стоят около 40–45 грн за килограмм. Нектарины, в зависимости от сорта, могут стоить около 90 грн, а инжирный сорт — 100 грн.

Виноград по-прежнему остается одним из самых дорогих сезонных фруктов. Его цена составляет 140–160 грн за килограмм и зависит от сорта.

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Среди ягод самой дорогой в представленном ассортименте является малина. Ее цена составляет около 300 грн за кг. Черешня стоит около 120 грн, а вишня — 110–120 грн за кг.

Стоит отметить, что появилась и клубника. Начался очередной сезон сбора этой ягоды. А оптовая цена на ягоду составляет от 100 грн.

Напомним, что только в Киеве было уничтожено до 100 тысяч квадратных метров холодильных складов. Из-за этого крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.