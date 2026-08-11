Ціни на фрукти і ягоди у серпні дивують! Яблука та сливи можна знайти від 20-28 грн, а ось малина коштує близько 300 грн. Дізнавайтеся про актуальні ціни на фрукти та ягоди.

У серпні на українському ринку представлений широкий вибір сезонних фруктів та ягід. Ціни залежать від сорту, розміру та якості продукції, а також гуртові відрізняються від споживчих. Про це свідчить огляд ринку "Столичного".

Так, яблука у Києві продають від 20 грн за кг, а сливи — від 28 грн. Водночас за кілограм малини просять 200-300 грн.

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Найдоступнішими серед фруктів залишаються яблука. Зокрема, запашний сорт яблук "Антонівка" продають по 30 грн за кг, а яблука сорту "Діскавері" коштують по 35 грн за кг. Також є яблука ще дешевші, які реалізують від 20 до 40 грн.

Яблука діскавері по 35 грн Фото: скрін відео

Ціни на сливи суттєво відрізняються залежно від сорту. Найдешевші варіанти коштують близько 28-30 грн за кг.

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Окремі сорти продають по 35–50 грн, а дорожчі реалізують по 60 грн. Зокрема, "Кабардинка" коштує 30 грн, "Киргізка" — 45 грн, ще один сорт — 50 грн.

Персики коштують від 35 грн за кг Фото: скрін відео

Фрукти, що коштують дорожче

Персики на ринку продають по 35-45 грн за кг залежно від розміру. Дрібніші коштують близько 35 грн, крупніші — від 65 грн.

Абрикоси коштують недешево. Ціна окремих сортів становить 60 грн за кілограм, а за крупні плоди просять 75-85 грн. Ще один варіант абрикосів продають по 80 грн.

Гуртова ціна ананасних абрикосів становить 60 грн. Фото: скрін відео

Груші коштують близько 40-45 грн за кілограм. Нектарини залежно від сорту можуть коштувати близько 90 грн, а інжирний сорт – 100 грн.

Виноград залишається одним із дорожчих сезонних фруктів. Його ціна становить 140-160 грн за кілограм і залежить від сорту.

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Серед ягід найдорожчою у представленому асортименті є малина. Її ціна тримається близько 300 грн за кг. Черешня коштує близько 120 грн, а вишня коштує 110-120 грн за кг.

Варто зазначити, що повернулася і полуниця. Її черговий сезон розпочато. А продають ягоду від 100 грн в гурті.

Нагадаємо, лише у Києві знищили до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів. Через це великі продуктові мережі зіткнулися з перебоями у постачанні свіжих та охолоджених товарів.