Уехали и не вернулись: что происходит с украинцами за рубежом

Украинцев за рубежом становится всё больше. В течение 2026 года 244 тыс. наших граждан остались за границей.

За первые 6 месяцев 2026 года Украину покинули на 244,3 тыс. граждан больше, чем вернулись. Этот показатель почти соответствует прошлогоднему, однако дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько изменится интенсивность выездов украинцев за границу во второй половине года. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы, проанализированные Опендатаботом.

Всего за январь–июнь 2026 года через государственную границу было зафиксировано 16,23 млн пересечений. Украинцы совершили 14,01 млн из них, или 86 %.

Сколько украинцев за границей, которые не вернулись

С начала года Украину покинули 7,13 млн граждан, а вернулись — 6,89 млн. Таким образом, число выездов превысило число возвращений на 244,3 тыс.

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Украинцы уехали и не вернулись Фото: Опэндатабот

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года разница составляла около 251 тыс. человек.

То есть на данный момент показатель чистой разницы между выездами и возвращениями остается близким к прошлогоднему.

В то же время общее количество пересечений границы практически не изменилось: за шесть месяцев 2025 года было зафиксировано примерно столько же пересечений, сколько и в этом году.

В июне 2026 года украинцы выезжали особенно активно

Украинцы пересекали границу около 2,34 млн раз в месяц. При этом показатели существенно различались в зависимости от сезона. Наименьшее количество пересечений было зафиксировано в феврале (1,7 млн), а наибольшее — в июне (3,17 млн). Это на 36% больше среднемесячного показателя.

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Именно июнь существенно повлиял на общую статистику первого полугодия: за этот месяц из Украины выехало на 210,9 тыс. граждан больше, чем вернулось.

Рост числа выездов летом частично связан с сезонными поездками, поэтому делать выводы о годовой миграционной динамике, опираясь только на показатели первого полугодия, пока рано.

Может ли Украина столкнуться с самым значительным оттоком населения с 2022 года?

Между тем финансовый аналитик Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что нынешний показатель выезда украинцев за границу еще не означает рекордного оттока населения по итогам года.

По его словам, если темпы оттока населения, наблюдавшиеся в первом полугодии 2026 года, сохранятся до конца года, Украина потенциально может столкнуться с самым значительным оттоком населения с 2022 года.

Если темпы оттока населения в первом полугодии 2025 года сохранятся, то по итогам года мы можем получить самый большой отток населения с 2022 года. А с учетом ожидаемой зимы это становится вполне вероятным

"Если темпы оттока населения в первом полугодии 2025 года сохранятся, то по итогам года мы можем зафиксировать самый значительный отток населения с 2022 года. А с учетом ожидаемой зимы — это становится вполне вероятным", — отметил Шевчишин.

В то же время эксперт предостерегает от прямой экстраполяции показателей первых шести месяцев на весь год.

"Однако отток в первом полугодии, как правило, значительно больше, чем во втором полугодии, и эти темпы, как правило, не сохраняются", — пояснил он .

Эксперт привел данные о динамике разницы между выездами и возвращениями украинцев в первом полугодии:

2022 год — 2,32 млн человек;

2023 год — 0,24 млн;

2024 год — 0,44 млн;

2025 год — 0,25 млн;

2026 год — 0,24 млн.

Таким образом, нынешний показатель практически соответствует уровню двух предыдущих лет.

В то же время особенностью 2026 года может стать осенне-зимний период. Если ситуация в сфере безопасности и энергетики ухудшится, это потенциально может повлиять на решение части украинцев о временном или более длительном выезде за границу.

Да, приведенные данные отражают именно разницу между количеством выездов и возвращений и не означают, что все 244,3 тыс. человек окончательно эмигрировали из Украины. Часть граждан может вернуться во второй половине года, а сами пересечения границы не совпадают с количеством уникальных людей.

Напомним, ранее Фокус анализировал, где именно остаются украинцы, когда уезжают за границу. Оказалось, что больше всего получивших статус оказалось в Италии, Чехии и Германии. А наибольший отток зафиксировали в Польше. Из страны выехало более 6 300 человек. В Бельгии количество уменьшилось на 35 человек, в Ирландии — на 15.