Биометрия вместо штампов и длинных очередей: юрист дал важные советы пассажирам в ЕС

Биометрический контроль в ЕС привёл к увеличению очередей в аэропортах. Систему временно приостанавливают.

Новая система биометрического пограничного контроля ЕС Entry/Exit System (EES) привела к значительным задержкам пассажиров в разгар летнего сезона. Из-за длинных очередей отдельные аэропорты и пограничные пункты временно приостанавливают сбор биометрических данных, когда количество пассажиров превышает пропускную способность системы. Об этом пишет POLITICO.

Что такое EES

Система биометрического контроля на границе постепенно вводилась с октября 2025 года, а полностью заработала 10 апреля 2026 года. Она распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС, которые въезжают в 29 европейских стран, использующих систему EES. Большинство из них входит в Шенгенскую зону.

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Вместо привычных штампов в паспорте пассажиры должны проходить электронную регистрацию. При первой регистрации необходимо предоставить паспортные данные и сфотографироваться. У безвизовых путешественников также сканируют четыре отпечатка пальцев. В то же время у владельцев краткосрочных виз отпечатки пальцев уже хранятся в Визовой информационной системе, поэтому в EES для них регистрируется изображение лица. Отпечатки пальцев детей до 12 лет не сканируются.

Данные в EES хранятся в течение срока, установленного законодательством. Для большинства записей он составляет три года. В отдельных случаях индивидуальное дело может храниться три года и один день после последнего выезда или отказа во въезде. Если выезд не зафиксирован, данные могут храниться до пяти лет после истечения разрешенного срока пребывания.

Целью EES является автоматизация регистрации пересечений границы, контроль сроков пребывания иностранцев и фиксация случаев использования чужих документов или других видов мошенничества с личными данными.

Шенгенская зона Фото: Flickr

Из-за EES пассажиры могут часами стоять в очередях

Новая процедура оказалась более сложной для пограничных служб, особенно в периоды пиковой туристической нагрузки. В популярных туристических пунктах пропуска пассажирам приходится ждать часами.

По данным POLITICO, руководители авиакомпаний и представители аэропортов сообщали о проблемах во Франкфурте, Брюсселе, Амстердаме и Милане. В некоторых пунктах пропуска пассажиры не успевали на стыковочные и другие рейсы.

В частности, генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что из-за EES пассажиры пропускали стыковочные рейсы.

"Стыковочные рейсы были пропущены через систему въезда в ЕС", — сказал он.

Проблема возникла не только из-за технических возможностей системы. Для осуществления всех процедур EES требуется дополнительный персонал, а каждому пассажиру, регистрирующемуся впервые, требуется больше времени на прохождение контроля.

Представитель профсоюза пограничников в аэропорту Милан-Мальпенса Кристиан Стернавито отметил, что нынешнего числа сотрудников недостаточно для обеспечения работы системы в периоды наибольшей нагрузки.

По его словам, в аэропорту работают около 35 сотрудников пограничного контроля, однако в часы пик требуется ещё 10–15 сотрудников.

Не стоило и ожидать, что EES будет работать на полную мощность при нынешней численности персонала, поскольку новая система требует больше времени, считает он.

В аэропортах ЕС начали отключать биометрический контроль Фото: Unsplash

Аэропорты начали приостанавливать сбор биометрических данных

Из-за длинных очередей некоторые аэропорты используют предусмотренный европейскими правилами механизм временной приостановки сбора биометрических данных.

В Air France-KLM сообщили POLITICO, что во время образования очередей в периоды летней пиковой нагрузки сбор биометрических данных временно приостанавливается, чтобы обеспечить нормальное движение пассажиров в парижских и амстердамских узловых аэропортах.

Подобная практика применяется и в других крупных транспортных узлах, в частности во Франкфурте, Брюсселе и Милане.

В то же время это не означает полного отключения EES или отмены пограничного контроля. В таких случаях пограничные службы могут не снимать отпечатки пальцев и не делать снимки лица, но продолжать регистрировать данные о проездном документе и осуществлять контроль в соответствии с правилами.

Регистрация в аэропорту Фото: Unsplash

В брюссельском аэропорту приостановка сбора биометрических данных началась ещё до летнего сезона. В конце марта там получили специальное разрешение на отступление от полной процедуры после того, как за 21 час 600 пассажиров не успели на свои рейсы.

Бельгийская федеральная полиция подтвердила, что пограничный контроль может применять это исключение в случае необходимости.

При этом приостановка сбора биометрических данных не означает полного отказа от пограничного контроля. По данным бельгийской полиции, сведения о проездном документе пассажира по-прежнему вносятся в систему, а контроль продолжает осуществляться в соответствии с правилами.

Еврокомиссия разрешила отсрочку до 6 сентября

В связи с проблемами пропускной способности и давлением со стороны туристической отрасли Европейская комиссия разрешила временно ослабить процедуры на период летнего пика. Такой режим действует до 6 сентября 2026 года.

В то же время девять правительств, в том числе восемь стран ЕС и Швейцария, призывают сохранить возможность применения этих исключений и после этой даты.

Еврокомиссия подчеркивает преимущества EES с точки зрения безопасности. По словам представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, система повышает безопасность граждан ЕС и заменяет бумажные штампы современной системой регистрации и проверок.

В Еврокомиссии также заявляли, что применение биометрических проверок позволило выявить случаи мошенничества с использованием чужих личностей, которые при старой системе, вероятно, остались бы незамеченными.

Что это означает для украинцев

Украинцы, путешествующие в страны, где используют систему EES, также подпадают под действие правил этой системы как граждане страны, не входящей в ЕС, если въезжают на условиях краткосрочного пребывания.

В то же время система EES, как правило, не распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС, имеющих действующий вид на жительство или долгосрочную визу, выданные одной из европейских стран.

При первой регистрации в системе путешественнику необходимо будет предоставить данные о проездном документе и сфотографироваться. У безвизовых путешественников дополнительно сканируются отпечатки пальцев. В дальнейшем система будет использовать уже созданную цифровую запись при пересечении границы.

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Как правило, продолжительность прохождения контроля зависит от конкретного пункта пропуска, количества пассажиров, технического состояния оборудования и численности персонала.

Поэтому при поездках в ЕС следует учитывать, что прохождение паспортного контроля может занять больше времени, особенно в аэропортах с большим пассажиропотоком.

Отдельные случаи задержек в очередях на границе уже приводили к пропуску стыковочных рейсов, хотя ситуация в разных пунктах пропуска существенно различается. Например, один из пассажиров Eurostar рассказал POLITICO, что на лондонском вокзале St Pancras прошел биометрическую процедуру примерно за 15 минут.

В то же время другой путешественник сообщил, что во время поездки через немецкий аэропорт зимой процедура длилась 40–50 минут.

Что будет после 6 сентября

Пока что Еврокомиссия разрешила временно приостановить сбор биометрических данных в период пиковой летней нагрузки до 6 сентября. Девять правительств уже выступают за продление действия этого механизма.

Проблемы с EES также могут стать лишь первым этапом более масштабного изменения правил пересечения европейских границ.

Следующей станет система ETIAS, то есть Европейская система информации и авторизации поездок. Она будет предусматривать предварительную онлайн-регистрацию, проверку безопасности и уплату сбора для граждан стран, которые могут въезжать в Европу без визы.

ETIAS должна начать работу в четвёртом квартале 2026 года. И хотя точная дата запуска пока не объявлена, известно, что система потребуется для поездок в 30 европейских стран, а её стоимость составит 7 евро.

Предусмотрена уплата сбора для граждан стран, которые могут въезжать в Европу без визы Фото: omid armin/Unsplash

Какие права имеет пассажир при прохождении контроля в аэропорту — советы юриста

Ситуация с ужесточением контроля на границах ЕС привлекает внимание не только из-за очередей, но и из-за вопросов, касающихся прав пассажиров во время проверок. Особенно важно различать авиационный контроль безопасности, пограничный и таможенный контроль. Для каждого из них действуют разные правила.

В то же время процедура EES сама по себе предусматривает проверку документов и сбор биометрических данных, а не личный досмотр или требование раздеться. Правила проведения досмотра зависят от того, какая именно служба его осуществляет.

Особое значение имеет статья 186f польского Закона об авиации. В ней прямо предусмотрено, что ручной досмотр должен проводиться таким образом, чтобы как можно меньше нарушать личную неприкосновенность человека

Как объясняет Фокусу юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Винник, окончательная правовая оценка конкретного инцидента зависит от того, какая именно служба проводила процедуру, а также от видеозаписей и других доказательств.

Если пассажира, например, заставляют раздеться до нижнего белья в открытой зоне аэропорта на глазах у посторонних, при отсутствии чрезвычайной угрозы это может свидетельствовать о возможном нарушении польского законодательства и права человека на неприкосновенность частной жизни и достоинство.

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По словам юриста, обычная проверка паспорта сама по себе не дает должностным лицам права заставлять человека раздеваться.

В ходе авиационного досмотра пассажира могут попросить снять верхнюю одежду или отдельные предметы, если это необходимо для проверки. Однако такое вмешательство должно быть необходимым и соразмерным конкретному риску.

В частности, польский закон об авиации предусматривает, что ручной досмотр должен проводиться таким образом, чтобы как можно меньше нарушать личную жизнь человека. Досмотр поверхности тела должен проводить сотрудник того же пола и в условиях, гарантирующих конфиденциальность. В то же время эта норма касается прежде всего авиационного контроля безопасности, а не автоматически всех процедур, проводимых пограничной службой.

Обычная проверка паспорта сама по себе не дает должностным лицам права заставлять человека раздеваться

Если же личный досмотр проводит пограничная служба, действуют отдельные правила. По общему правилу такая процедура также должна проводиться в помещении, недоступном для посторонних, сотрудником того же пола и только в необходимом объеме. Конкретные требования зависят от законодательства соответствующей страны и оснований для проведения досмотра.

"Обычная спешка, очередь или субъективное "подозрение" в отношении пассажира сами по себе не создают чрезвычайной ситуации, которая позволяла бы игнорировать гарантии конфиденциальности", — отмечает Даниил Винник.

Юрист советует пассажирам в случае конфликтной ситуации не оказывать физического сопротивления, но требовать объяснений, какая именно процедура проводится, какой службой и на каком правовом основании.

Также следует записать фамилию и должность сотрудника, попросить вызвать руководителя смены, по возможности потребовать проведения осмотра в отдельном помещении сотрудником того же пола.

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После инцидента юрист советует сохранить посадочный талон, зафиксировать точное время и место происшествия, найти свидетелей и обратиться с запросом о сохранении записей с камер видеонаблюдения, поскольку они могут быть автоматически удалены.

В случае нарушения прав пассажир может обращаться с жалобами в соответствующие органы в зависимости от того, какая служба осуществляла контроль. Также возможны обращения к омбудсмену, в консульство Украины и, при наличии оснований, требования о защите личных неимущественных прав.

"Даже если углубленный досмотр преследует законную цель, закон не позволяет превращать его в публичное унижение. Безопасность аэропорта может требовать тщательной проверки, но не отменяет достоинство, неприкосновенность частной жизни и право пассажира знать, кто, почему и на каком правовом основании заставляет его раздеваться", — заключает Даниил Винник.

Напомним, ранее таможенники объяснили, что влияет на скорость пересечения границы. В частности, речь шла о наибольшей загруженности на украинско-польской границе. Очереди наблюдаются в пунктах пропуска "Устилуг" и "Краковец".