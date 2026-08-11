Біометрія замість штампів і довгі черги: юрист дав важливі поради пасажирам у ЄС

Біометричний контроль у ЄС спричинив збільшення черг в аеропортах. Систему тимчасово призупиняють.

Нова система біометричного прикордонного контролю ЄС Entry/Exit System (EES) спричинила значні затримки для пасажирів у розпал літнього сезону. Через довгі черги окремі аеропорти та прикордонні пункти тимчасово призупиняють збір біометричних даних, коли кількість пасажирів перевищує пропускну спроможність системи. Про це пише POLITICO.

Що таке EES

Систему біометричного контролю на кордоні поступово запроваджували з жовтня 2025 року, а повністю система запрацювала 10 квітня 2026 року. Вона поширюється на громадян країн, що не входять до ЄС, які в’їжджають до 29 європейських країн, що використовують систему EES. Більшість із них входить до Шенгенської зони.

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Замість звичних штампів у паспорті пасажири мають проходити електронну реєстрацію. Під час першої реєстрації необхідно надати паспортні дані та пройти фотографування. У безвізових мандрівників також сканують чотири відбитки пальців. Водночас у власників короткострокових віз відбитки пальців уже зберігаються у Візовій інформаційній системі, тому в EES для них реєструють зображення обличчя. Відбитки пальців дітей до 12 років не сканують.

Дані в EES зберігаються протягом визначеного законодавством строку. Для більшості записів він становить три роки. В окремих випадках індивідуальна справа може зберігатися три роки і один день після останнього виїзду або відмови у в’їзді. Якщо виїзд не зафіксований, дані можуть зберігатися до п’яти років після завершення дозволеного строку перебування.

Метою EES є автоматизація реєстрації перетинів кордону, контроль термінів перебування іноземців та фіксування випадків використання чужих документів або інших видів шахрайства з особою.

Шенгенська зона Фото: Flickr

Через EES пасажири можуть годинами стояти в чергах

Нова процедура виявилася складнішою для прикордонних служб, особливо в періоди пікового туристичного навантаження. У популярних туристичних пунктах пропуску пасажири змушені чекати годинами.

За даними POLITICO, керівники авіакомпаній та представники аеропортів повідомляли про проблеми у Франкфурті, Брюсселі, Амстердамі та Мілані. У деяких пунктах пропуску пасажири не встигали на стикувальні та інші рейси.

Зокрема, генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор заявив, що через EES пасажири пропускали стикувальні рейси.

"Стикувальні рейси були пропущені через систему в’їзду до ЄС", — сказав він.

Проблема виникла не лише через технічні можливості системи. Для здійснення всіх процедур EES потрібен додатковий персонал, а кожен пасажир, який реєструється вперше, потребує більше часу на проходження контролю.

Представник профспілки прикордонників в аеропорту Мілан-Мальпенса Крістіан Стернавіто зазначив, що нинішньої кількості працівників недостатньо для роботи системи в періоди найбільшого навантаження.

За його словами, в аеропорту працюють близько 35 співробітників прикордонного контролю, однак у пікові години потрібно ще 10–15 працівників.

Не варто було й очікувати, що EES працюватиме на повну потужність за нинішньої кількості персоналу, оскільки нова система потребує більше часу, сказав він.

У аеропортах ЄС почали вимикати біометричний контроль Фото: Unsplash

Аеропорти почали призупиняти збір біометрії

Через утворення довгих черг деякі аеропорти використовують передбачений європейськими правилами механізм тимчасового призупинення збору біометричних даних.

В Air France-KLM повідомили POLITICO, що під час формування черг у періоди літнього пікового навантаження збір біометрії тимчасово призупиняють, щоб забезпечити нормальний рух пасажирів у паризьких та амстердамських вузлових аеропортах.

Подібна практика застосовується і в інших великих транспортних вузлах, зокрема у Франкфурті, Брюсселі та Мілані.

Водночас це не означає повного вимкнення EES або скасування прикордонного контролю. У таких випадках прикордонні служби можуть не збирати відбитки пальців і зображення обличчя, але продовжувати реєструвати дані про проїзний документ та здійснювати контроль відповідно до правил.

Реєстрація в аеропорту Фото: Unsplash

У Брюссельському аеропорту призупинення збору біометрії почалося ще до літнього сезону. Наприкінці березня там отримали спеціальний дозвіл на відступ від повної процедури після того, як за 21 годину 600 пасажирів не встигли на свої рейси.

Бельгійська федеральна поліція підтвердила, що прикордонний контроль може застосовувати цей виняток за необхідності.

При цьому призупинення збору біометрії не означає повної відмови від прикордонного контролю. За даними бельгійської поліції, дані про проїзний документ пасажира все одно вносять до системи, а контроль продовжує здійснюватися відповідно до правил.

Єврокомісія дозволила послаблення до 6 вересня

Через проблеми з пропускною спроможністю та тиск з боку туристичної галузі Європейська комісія дозволила тимчасово послабити процедури на період літнього піку. Такий режим діє до 6 вересня 2026 року.

Водночас дев’ять урядів, серед яких вісім країн ЄС та Швейцарія, закликають продовжити можливість застосування цих винятків і після цієї дати.

Єврокомісія наголошує на перевагах EES для безпеки. За словами представника Єврокомісії Гійома Мерсьє, система підвищує безпеку громадян ЄС та замінює паперові штампи сучасною системою реєстрації та перевірок.

У Єврокомісії також заявляли, що використання біометричних перевірок дозволило виявити випадки шахрайства з особою, які за старої системи, ймовірно, залишилися б непоміченими.

Що це означає для українців

Українці, які подорожують до країн, що використовують EES, також підпадають під правила системи як громадяни країни, що не входить до ЄС, якщо в’їжджають на умовах короткострокового перебування.

Водночас EES зазвичай не застосовується до громадян країн поза ЄС, які мають чинний дозвіл на проживання або довгострокову візу, видані європейською країною.

Під час першої реєстрації в системі мандрівнику потрібно буде надати дані про проїзний документ і зробити фотографію. Для безвізових мандрівників додатково сканують відбитки пальців. Надалі система використовуватиме вже створений цифровий запис під час перетину кордону.

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Зазвичай тривалість проходження контролю залежить від конкретного пункту пропуску, кількості пасажирів, технічного стану обладнання та кількості працівників.

Тому під час подорожей до ЄС варто враховувати можливість довшого проходження паспортного контролю, особливо в аеропортах із великим пасажиропотоком.

Окремі випадки затримок у чергах на кордоні уже призводили до пропущених стикувальних рейсів, хоча ситуація в різних пунктах пропуску суттєво відрізняється. Наприклад, один із пасажирів Eurostar розповів POLITICO, що в лондонському вокзалі St Pancras біометричну процедуру пройшов приблизно за 15 хвилин.

Водночас інший мандрівник повідомив, що під час поїздки через німецький аеропорт узимку процедура тривала 40–50 хвилин.

Що буде після 6 вересня

Поки що Єврокомісія дозволила тимчасово призупиняти збір біометрії під час надзвичайного літнього навантаження до 6 вересня. Дев’ять урядів уже виступають за продовження такого механізму.

Проблеми з EES також можуть стати лише першим етапом масштабнішої зміни правил перетину європейських кордонів.

Наступною буде система ETIAS, тобто Європейська система інформації та авторизації подорожей. Вона передбачатиме попередню онлайн-реєстрацію, перевірку безпеки та сплату збору для громадян країн, які можуть подорожувати до Європи без візи.

ETIAS має запрацювати у четвертому кварталі 2026 року. І хоча точну дату запуску поки не оголосили, відомо, що система буде потрібна для поїздок до 30 європейських країн, а її вартість становитиме 7 євро.

Передбачено сплату збору для громадян країн, які можуть подорожувати до Європи без візи Фото: omid armin/Unsplash

Які права має пасажир під час контролю в аеропорту — поради юриста

Ситуація з посиленням контролю на кордонах ЄС привертає увагу не лише через черги, а й через питання прав пасажирів під час перевірок. Особливо важливо розрізняти авіаційний контроль безпеки, прикордонний та митний контроль. Для кожного з них діють різні правила.

Водночас процедура EES сама по собі передбачає перевірку документів і збір біометричних даних, а не особистий огляд чи вимогу роздягнутися. Правила щодо огляду залежать від того, яка саме служба його проводить.

Особливо важлива стаття 186f польського Закону про авіацію. Вона прямо вимагає, щоб ручний огляд проводився у спосіб, що якомога менше порушує інтимність людини

Як пояснює Фокусу юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Віннік, остаточна правова оцінка конкретного інциденту залежить від того, яка саме служба проводила процедуру, а також від відеозаписів та інших доказів.

Якщо пасажира, наприклад, змушують роздягнутися до спідньої білизни у відкритій зоні аеропорту на очах у сторонніх, за відсутності надзвичайної загрози це може свідчити про можливе порушення польського законодавства та права людини на приватність і гідність.

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За словами юриста, звичайна перевірка паспорта сама по собі не дає посадовцям права змушувати людину роздягатися.

Під час авіаційного контролю пасажира можуть попросити зняти верхній одяг або окремі предмети, якщо це необхідно для перевірки. Однак таке втручання має бути необхідним та пропорційним конкретному ризику.

Зокрема, польський закон про авіацію передбачає, що ручний огляд має проводитися способом, який якомога менше порушує інтимність людини. Огляд поверхні тіла повинен проводити працівник тієї самої статі та в умовах, які гарантують приватність. Водночас ця норма стосується передусім авіаційного контролю безпеки, а не автоматично всіх процедур, які проводить прикордонна служба.

Звичайна перевірка паспорта сама собою не надає посадовцям права змушувати людину роздягатися

Якщо ж особистий огляд проводить прикордонна служба, діють окремі правила. За загальним правилом така процедура також має проводитися у приміщенні, недоступному для сторонніх, працівником тієї самої статі та лише в необхідному обсязі. Конкретні вимоги залежать від законодавства відповідної країни та підстав проведення огляду.

"Звичайний поспіх, черга або суб’єктивна "підозрілість" пасажира самі по собі не створюють надзвичайної ситуації, яка дозволяла б ігнорувати гарантії приватності", — зазначає Данило Віннік.

Юрист радить пасажирам в разі конфліктної ситуації не чинити фізичного опору, але вимагати пояснити, яка саме процедура проводиться, якою службою та на якій правовій підставі.

Також варто зафіксувати ім’я та посаду працівника, попросити викликати керівника зміни, за можливості вимагати проведення огляду в окремому приміщенні та працівником тієї самої статі.

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Після інциденту юрист радить зберегти посадковий талон, зафіксувати точний час і місце події, знайти свідків та звернутися із запитом про збереження записів камер відеоспостереження, оскільки вони можуть бути автоматично видалені.

У разі порушення прав пасажир може звертатися зі скаргами до відповідних органів залежно від того, яка служба проводила контроль. Також можливі звернення до омбудсмана, консульства України та, за наявності підстав, вимоги про захист особистих немайнових прав.

"Навіть коли поглиблений огляд має законну мету, закон не дозволяє перетворювати його на публічне приниження. Безпека аеропорту може вимагати ретельної перевірки, але не скасовує гідність, приватність і право пасажира знати, хто, чому та на якій правовій підставі змушує його роздягатися", — підсумовує Данило Віннік.

Нагадаємо, раніше митники пояснили, що впливає на швидкість перетину кордону. Особливо йшлося про найбільше навантаження на українсько-польському кордоні. Черги спостерігаються у пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець".