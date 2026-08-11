Чоловікам за кордоном змінили правила показу ВОД у консульстві: які нові вимоги

Міністерство закордонних справ України скасувало одну вимогу до надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. Ідеться про вимогу формувати свіжий військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" перед тим, як іти в українські консульства. Які оновлені правила МЗС для військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном під час посилення мобілізації?

В Україні спростили умови надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, ідеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС на сторінці Facebook. Уточнюється, що раніше вимагали, щоб чоловіки показували ВОД, який сформували у "Резерв+" не менш як 72 години тому. Віднедавна таку вимогу скасували, розповіли посадовці.

У МЗС повідомили про скасування вимоги найсвіжішої версії ВОД, які чоловіки за кордоном повинні пред'явити для отримання консульських послуг. У постанові Кабміну вказано, що головна вимога — щоб документ був чинним. Після цього працівник консульства перевіряє ВОД і якщо виявить порушення, то послугу не нададуть. Порушення, які можуть виявити під час перевірки, — це недійсність ВОД чи потреба в оновленні, недійсний ВОД, відсутнє оновлення персональних даних.

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Є три випадки, коли консули не перевірятимуть дійсність військових документів, додали у департаменті МЗС. Ідеться про людей, які вертаються в Україну, або які перебувають у в'язниці, або якщо відбувається реєстрація дитини, матір'ю чи батьком якої є громадянин іншої країни.

У дописі МЗС нагадали про інші вимоги щодо надання консульських послуг, які є у постанові Кабміну № 981 від 29 липня 2026 року. Серед них — допомога щодо авторизації в "Резерв+", оновлення військово-облікових даних тощо.

Посилення мобілізації — нові вимоги МЗС щодо ВОД Фото: Скриншот

Посилення мобілізації — нові вимоги МЗС щодо ВОД

Зазначимо, Фокус писав про посилення мобілізації в Україні та про нові вимоги щодо військово-облікових документів. Згідно з рішенням уряду, віднедавна українські чоловіки можуть отримати консульські послуги лише після того, як покажуть ВОД у застосунку "Резерв+". Уточнюється, що консул може поставити чоловіка на військовий облік, якщо його немає у базі даних військовозобов'язаних. Також вказано, що державна податкова служба повинна на певний час надати Міноборони дані про усіх чоловіків 18-60 років, які мають ідентифікаційний код (тобто податковий номер).

Нагадуємо, у ЄС запровадили нові правила надання тимчасового захисту українським чоловікам на тлі посилення мобілізації. Тим часом у мережі розповіли про ситуацію в Іспанії, де почали діяти нові вимоги щодо військовозобов'язаних, які звернулись за захистом ЄС. Крім того, з'явилась заява польських політиків, які вимагають депортувати деяких українців, щоб з них сформувати бригаду ЗСУ.