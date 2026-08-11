Для мужчин за рубежом изменили правила предъявления ВОД в консульстве: какие новые требования

Министерство иностранных дел Украины отменило одно из требований к предоставлению консульских услуг мужчинам за рубежом. Речь идет о требовании оформить актуальный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" перед тем, как обращаться в украинские консульства. Каковы обновленные правила МИД для военнообязанных украинцев, находящихся за рубежом в период усиления мобилизации?

В Украине упростили условия оказания консульских услуг мужчинам за рубежом, говорится в сообщении департамента консульской службы МИД на странице в Facebook. Уточняется, что ранее требовали, чтобы мужчины предъявляли ВОД, сформированный в "Резерв+" не менее чем 72 часа назад. Недавно это требование отменили, сообщили чиновники.

В МИД сообщили об отмене требования о наличии самой последней версии ВОД, которую мужчины за рубежом должны предъявлять для получения консульских услуг. В постановлении Кабмина указано, что главное требование — чтобы документ был действительным. После этого сотрудник консульства проверяет ВОД и, если обнаружит нарушения, услуга не будет предоставлена. Нарушения, которые могут быть выявлены в ходе проверки, — это недействительность ВОД или необходимость его обновления, недействительный ВОД, отсутствие обновления персональных данных.

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Существует три случая, когда консулы не будут проверять подлинность военных документов, добавили в департаменте МИД. Речь идет о людях, которые возвращаются в Украину, или которые находятся в тюрьме, или если регистрируют ребенка, матерью или отцом которого является гражданин другой страны.

В сообщении МИД напомнили о других требованиях, касающихся оказания консульских услуг, которые содержатся в постановлении Кабмина № 981 от 29 июля 2026 года. Среди них — помощь в авторизации в "Резерв+", обновление военно-учетных данных и т. д.

Усиление мобилизации — новые требования МИД в отношении ВОД Фото: Скриншот

Усиление мобилизации — новые требования МИД в отношении ВОД

Отметим, что Фокус писал об усилении мобилизации в Украине и о новых требованиях к военно-учетным документам. Согласно решению правительства, с недавнего времени украинские мужчины могут получить консульские услуги только после того, как покажут ВОД в приложении "Резерв+". Уточняется, что консул может поставить мужчину на воинский учет, если его нет в базе данных военнообязанных. Также указано, что государственная налоговая служба должна на определенное время предоставить Минобороны данные обо всех мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих идентификационный код (то есть налоговый номер).

Напоминаем, что в ЕС ввели новые правила предоставления временной защиты украинским мужчинам на фоне усиления мобилизации. Между тем в сети рассказали о ситуации в Испании, где вступили в силу новые требования в отношении военнообязанных, обратившихся за защитой к ЕС. Кроме того, появилось заявление польских политиков, требующих депортировать некоторых украинцев, чтобы сформировать из них бригаду ВСУ.