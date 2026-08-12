Виїхали й не повернулися: що відбувається з українцями за кордоном

Українців за кордоном стає все більше. 244 тис. наших громадян залишилися за кордоном впродовж 2026 року.

Впродовж 6 місяців 2026 року Україну покинули на 244,3 тис. громадян більше, ніж повернулося. Такий показник майже відповідає минулорічному, однак подальша динаміка залежатиме від того, наскільки зміниться інтенсивність виїздів українців за кордон у другій половині року. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, які проаналізував Опендатабот.

Загалом за січень–червень 2026 року через державний кордон зафіксували 16,23 млн перетинів. Українці здійснили 14,01 млн із них, або 86%.

Скільки українців за кордоном, які не повернулися

Від початку року Україну залишили 7,13 млн громадян, а повернулися — 6,89 млн. Тож, кількість виїздів перевищила кількість повернень на 244,3 тис.

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Українці виїхали і не повернулися Фото: Опендатабот

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року різниця становила близько 251 тис. осіб.

Тобто наразі показник чистої різниці між виїздами та поверненнями залишається близьким до торішнього.

Водночас загальна кількість перетинів кордону майже не змінилася: за шість місяців 2025 року було зафіксовано приблизно стільки ж перетинів, скільки й цьогоріч.

У червні 2026-го українці виїжджали особливо активно

Українці перетинали кордон близько 2,34 млн разів на місяць. Водночас показники суттєво відрізнялися залежно від сезону. Найменшу кількість перетинів зафіксували у лютому (1,7 млн), а найбільшу — у червні (3,17 млн). Це на 36% більше за середньомісячний показник.

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Саме червень суттєво вплинув на загальну статистику першого півріччя: за цей місяць з України виїхало на 210,9 тис. громадян більше, ніж повернулося.

Зростання кількості виїздів улітку частково пов'язане із сезонними поїздками, тому робити висновки про річну міграційну динаміку лише за показниками першого півріччя зарано.

Чи може Україна отримати найбільший відтік населення від 2022 року

Тим часом фінаналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що нинішній показник виїзду українців за кордон ще не означає рекордного відтоку населення за підсумками року.

За його словами, якщо темпи виїзду першого півріччя 2026 року збережуться до кінця року, Україна потенційно може отримати найбільший відтік населення від 2022 року.

Якщо темпи виїзду першого півріччя 2025 року будуть збережені, то по року можемо отримати найбільший відток населення з 2022-го. Й з огляду на очікувану зиму, це стає ймовірністю

"Якщо темпи виїзду першого півріччя 2025 року будуть збережені, то по року можемо отримати найбільший відтік населення з 2022 року. І з огляду на очікувану зиму — це стає ймовірністю", — зазначив Шевчишин.

Водночас експерт застерігає від прямої екстраполяції показників перших шести місяців на весь рік.

"Проте від'їзд першого півріччя, як правило, значно більший, ніж у другому півріччі, й темпи, як правило, не зберігаються", — пояснив він.

Експерт навів динаміку різниці між виїздами та поверненнями українців у першому півріччі:

2022 рік — 2,32 млн осіб;

2023 рік — 0,24 млн;

2024 рік — 0,44 млн;

2025 рік — 0,25 млн;

2026 рік — 0,24 млн.

Тож, нинішній показник практично відповідає рівню двох попередніх років.

Водночас особливістю 2026 року може стати осінньо-зимовий період. Якщо безпекова та енергетична ситуація погіршиться, це потенційно може вплинути на рішення частини українців щодо тимчасового або тривалішого виїзду за кордон.

Так, наведені дані показують саме різницю між кількістю виїздів і повернень та не означають, що всі 244,3 тис. людей остаточно емігрували з України. Частина громадян може повернутися у другій половині року, а самі перетини кордону не є тотожними кількості унікальних людей.

Нагадаємо, раніше Фокус аналізував, де саме залишаються українці, коли виїжджають за кордон. Виявилося, що найбільше отримувачів статусу стало в Італії, Чехії і Німеччині. А мега-відтік зафіксували у Польщі. З країни виїхало понад 6 300 людей. У Бельгії кількість зменшилася на 35 осіб, в Ірландії — на 15.