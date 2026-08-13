"Держите в голове 2022-й": в ЦПД объяснили, грозит ли Украине дефицит продуктов

Тревога украинцев по поводу возможного дефицита продуктов из-за разрушенных складов, которую в соцсетях подогревают фотографиями пустых полок из супермаркетов, — одна из целей РФ.

Российские оккупанты систематически предпринимают попытки создать в Украине дефицит, подогрев панику, чтобы люди бежали в магазины и скупали последнее, тем самым увеличивая реальный дефицит. Это — дополнительный моральный удар по населению, объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он заверил, что никакой нехватки продуктов и всего остального не будет.

"Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, также, как с топливом было в 2022-м, перестроится. Продукты будут на полках, на рынках. Все будет нормально с этим. И тут очень важно сохранять холодную голову. Потому что врагу надо создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируемая, никто не может справиться с этими вещами, и люди вынуждены бежать в магазин, чтобы скупить последнюю гречку", — говорит он.

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Коваленко призывает украинцев не поддаваться панике и не подыгрывать врагу:

"Вы не останетесь без гречки, вы не останетесь без макарон, вы не останетесь без сахара и соли. Оно есть. Склады в определенной степени рассредоточиваются. Определенные меры принимаются, которые непубличные, чтобы не помогать врагу, чтобы все нормально работало. Держите себе всегда в голове "22-й год — топливо". Выпетляли с этим? Выпетляли! Так будет и сейчас. Не ведитесь на панику!"

Глава ЦПД подчеркнул, что Украина создала россиянам реальный дефицит топлива, выбивая производства на НПЗ. Однако, по его словам, выбить производство в Украине противник не может, потому что часть товаров — импортная.

"Логистика перестроится. Не стоит в данной ситуации играть в те игры, которые враг очень хочет от вас. Все будет нормально", — заверил он.

Как известно, после российских ударов по распределительным центрам в Киеве и области было уничтожено около 80–100 тысяч кв. м складов холодильного хранения. Из-за этого крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.

Напомним, 5 августа в результате российской атаки были повреждены и разрушены распределительные центры крупных продуктовых сетей. Из-за этого в "Сильпо", "Форе", АТБ и NOVUS начались перебои с поставками отдельных товаров, а на полках магазинов местами появились заметные пробелы.

Также сообщалось, что российские войска тремя баллистическими ракетами полностью разрушили крупнейший распределительный центр "Rozetka" в Броварах.