"Тримайте в голові 2022-й": у ЦПД пояснили, чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Тривога українців щодо можливого дефіциту продуктів через зруйновані склади, яке в соцмережах підігрівають фотографіями порожніх полиць у супермаркетах, — одна з цілей РФ.

Російські окупанти систематично намагаються створити в Україні дефіцит, розпалюючи паніку, щоб люди бігли до магазинів і скуповували все, що залишилося, тим самим збільшуючи реальний дефіцит. Це — додатковий моральний удар по населенню, пояснив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Він запевнив, що ніякого дефіциту продуктів та всього іншого не буде.

"У деяких супермаркетах полиці порожні, в інших — ні. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само, як і з паливом у 2022-му, вирішиться. Продукти будуть на полицях, на ринках. З цим усе буде нормально. І тут дуже важливо зберігати холодну голову. Бо ворогу треба створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти до магазину, щоб скупити останню гречку", — каже він.

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Коваленко закликає українців не піддаватися паніці та не грати на руку ворогу:

"Ви не залишитеся без гречки, ви не залишитеся без макаронів, ви не залишитеся без цукру та солі. Це є. Склади певною мірою розосереджуються. Вживаються певні заходи, які не оприлюднюються, щоб не допомагати ворогу, щоб усе працювало нормально. Тримайте собі завжди в голові: "22-й рік — пальне". Випетляли з цим? Випетляли! Так само і тут буде. Не ведіться на паніку!"

Голова ЦПД наголосив, що Україна створила для росіян реальний дефіцит палива, виводячи з ладу виробництво на НПЗ. Однак, за його словами, противник не може вивести з ладу виробництво в Україні, оскільки частина товарів — імпортна.

"Логістика налагодиться. У цій ситуації не варто грати в ті ігри, яких ворог так дуже від вас чекає. Усе буде добре", — запевнив він.

Як відомо, після російських ударів по розподільчих центрах у Києві та області було знищено близько 80–100 тисяч кв. м складів холодильного зберігання. Через це великі продуктові мережі зіткнулися з перебоями у постачанні свіжих та охолоджених товарів.

Нагадаємо, 5 серпня внаслідок російської атаки було пошкоджено та зруйновано розподільчі центри великих продуктових мереж. Через це в "Сільпо", "Форі", АТБ та NOVUS почалися перебої з постачанням окремих товарів, а на полицях магазинів подекуди з’явилися помітні прогалини.

Також повідомлялося, що російські війська трьома балістичними ракетами повністю зруйнували найбільший розподільчий центр "Rozetka" у Броварах.