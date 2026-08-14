Неожиданный "союзник" Путина: жара и засуха в Европе играют на руку РФ, — Newsweek

Жара, засуха и понижение уровня воды в Дунае создают дополнительные проблемы для Украины, ослабляя альтернативные маршруты экспорта зерна и поставок электроэнергии. На фоне российских ударов по портовой и транспортной инфраструктуре это затрудняет работу систем, которые Украина использует вместо поврежденных объектов.

Об этом сообщили в Newsweek, отметив, что Россия не может контролировать изменение климата, однако она создает дополнительные трудности для Украины.

Издание назвало более жаркую и засушливую Европу "неожиданным союзником" Владимира Путина.

Россия усиливает атаки на украинские порты в окрестностях Одессы. В июле Украина зафиксировала 35 атак на суда в портах, ещё 22 — на корабли в море и 67 ударов по портовой инфраструктуре. 9 августа российские войска также атаковали мост в Маяках, соединяющий Одессу с направлениями на Молдову и Румынию.

Дунай является одним из важных альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна, когда Черноморские порты становятся небезопасными. Однако этим летом из-за засухи уровень воды в реке снизился настолько, что это уже повлияло на судоходство и производство электроэнергии.

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После начала полномасштабного вторжения Украина перенаправила часть экспорта зерна на автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. После выхода России из Черноморской зерновой инициативы в 2023 году Украина также создала собственный морской коридор. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, чуть более 30 млн тонн зерна и масличных культур могут не попасть на международные рынки, если перебои не будут устранены.

Проблемы возникли и в энергетике. Из-за российских атак Украина лишилась значительной части генерирующих мощностей, а в период жары потребность в электроэнергии растет. Одним из вариантов стала её закупка в Европе, однако засуха ударила и по странам, которые зависят от Дуная.

В Венгрии из-за низкого уровня воды в Дунае возникла проблема с работой АЭС "Пакш". Мощность станции, которая обычно обеспечивает почти половину электроэнергии страны, снизилась примерно до 10 %. В Румынии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае один из двух энергоблоков АЭС "Чернаводе" пришлось остановить, а 11 августа оператор предупредил о возможном отключении последнего работавшего реактора.

Отдельной проблемой остается водоснабжение на юге Украины. До разрушения Каховской плотины и водохранилища в июне 2023 года они обеспечивали работу 31 оросительной системы в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. В 2021 году эти системы помогли произвести около 4 млн тонн зерна и масличных культур.

Newsweek также привёл данные о пожарах в Украине. По информации Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии, в 2024 году в Украине выгорело около 965 тысяч гектаров — более чем вдвое больше, чем на всей территории Евросоюза в том же году. Жара, засуха и боевые действия повышают риск масштабных пожаров.

В то же время Россия также сталкивается с последствиями экстремальных погодных явлений. В 2025 году в Ростовской области из-за засухи и заморозков было утрачено или повреждено около 1 млн гектаров посевов. В материале Newsweek отмечается, что российский чиновник Анатолий Тихонов призвал Москву использовать проблемы с урожаем в Европе для получения торговых и политических преимуществ.

По оценке издания, у Украины есть альтернативы, но её запасные маршруты и системы одновременно страдают от российских атак и неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что российские удары по портам Большой Одессы и гражданским судам фактически парализовали морской экспорт Украины. Судовладельцы и трейдеры приостановили работу, а альтернативные маршруты не способны полностью заменить глубоководные порты.

По состоянию на 23 июля судовладельцы временно приостановили заход судов в украинские черноморские порты из-за угрозы российских атак. Решение принимали сами судовладельцы, а не украинские власти, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

На прошлой неделе в Одесском заливе затонуло турецкое судно GOLDEN LEO, перевозившее зерно. Перед этим судно подверглось российской атаке.