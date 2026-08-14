Неочікуваний "союзник" Путіна: спека і посуха в Європі грають на користь РФ, — Newsweek

Спека, посуха та зниження рівня води в Дунаї створюють додаткові проблеми для України, послаблюючи альтернативні маршрути експорту зерна та постачання електроенергії. На тлі російських ударів по портовій і транспортній інфраструктурі це ускладнює роботу систем, які Україна використовує замість пошкоджених об’єктів.

Про це повідомили у Newsweek, зазначивши, що Росія не може контролювати зміну клімату, однак вона створює додаткові труднощі для України.

Видання назвало спекотнішу та сухішу Європу “неочікуваним союзником” Володимира Путіна.

Росія посилює атаки на українські порти навколо Одеси. У липні Україна зафіксувала 35 атак на судна в портах, ще 22 — на кораблі в морі та 67 ударів по портовій інфраструктурі. 9 серпня російські сили також атакували міст у Маяках, який з’єднує Одесу з напрямком на Молдову та Румунію.

Дунай є одним із важливих альтернативних шляхів для експорту українського зерна, коли Чорноморські порти стають небезпечними. Однак цього літа через посуху рівень води в річці впав настільки, що це вже вплинуло на судноплавство та виробництво електроенергії.

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Після початку повномасштабного вторгнення Україна перенаправила частину експорту зерна на автомобільний, залізничний і річковий транспорт. Після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи у 2023 році Україна також створила власний морський коридор. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, трохи понад 30 млн тонн зерна та олійних культур можуть не потрапити на міжнародні ринки, якщо перебої не вирішать.

Проблеми виникли і в енергетиці. Через російські атаки Україна втратила значну частину генерувальних потужностей, а під час спеки потреба в електроенергії зростає. Одним із варіантів стала її закупівля в Європі, однак посуха вдарила і по країнах, які залежать від Дунаю.

В Угорщині через низький рівень води Дунай вплинув на роботу АЕС “Пакш”. Потужність станції, яка зазвичай забезпечує майже половину електроенергії країни, знизилася приблизно до 10%. У Румунії через рекордно низький рівень Дунаю один із двох енергоблоків АЕС “Чернаводе” довелося зупинити, а 11 серпня оператор попередив про можливе відключення останнього реактора, що працював.

Окремою проблемою залишається вода на півдні України. До руйнування Каховської дамби та водосховища у червні 2023 року вони забезпечували 31 зрошувальну систему в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У 2021 році ці системи допомогли виробити близько 4 млн тонн зерна та олійних культур.

Newsweek також навів дані про пожежі в Україні. За інформацією Об’єднаного дослідницького центру Єврокомісії, у 2024 році в Україні вигоріло близько 965 тисяч гектарів — більш ніж удвічі більше, ніж на всій території Євросоюзу того року. Спека, посуха та бойові дії підвищують ризик масштабних пожеж.

Водночас Росія також стикається з наслідками екстремальної погоди. У 2025 році в Ростовській області через посуху та заморозки було втрачено або пошкоджено близько 1 млн гектарів посівів. У матеріалі Newsweek зазначається, що російський чиновник Анатолій Тихонов закликав Москву використати проблеми з урожаєм у Європі для отримання торговельних і політичних переваг.

За оцінкою видання, Україна не залишилася без альтернатив, але її запасні маршрути та системи одночасно потерпають від російських атак і несприятливої погоди.

Нагадаємо, російські удари по портах Великої Одеси та цивільних суднах фактично паралізували морський експорт України. Судновласники й трейдери призупинили роботу, а альтернативні маршрути не здатні повністю замінити глибоководні порти.

Станом на 23 липня судновласники тимчасово припинили заходи суден до українських чорноморських портів через загрозу російських атак. Рішення ухвалювали самі власники суден, а не українська влада, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Минулого тижня в Одеській затоці затонуло турецьке судно GOLDEN LEO, яке перевозило зерно. Перед цим судно зазнало російської атаки.