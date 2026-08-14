Начнут ли мобилизовывать женщин? Юрист разъяснила, кого касается воинский учет

Фокус выяснил, при каких условиях в Украине могут мобилизовать женщин, кто должен встать на воинский учет и как обстоят дела с выездом за границу.

В Украине женщины могут состоять на воинском учете, однако сам факт нахождения на учете не означает, что их могут принудительно мобилизовать. Действующее законодательство прямо определяет, что призыв женщин на военную службу во время военного положения возможен исключительно на добровольной основе. Об этом Фокусу рассказала адвокат Виолета Монастырская.

Могут ли мобилизовать женщину без её согласия

"В соответствии с частью 12 статьи 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" № 2232-XII в действующей редакции после изменений, внесенных законом № 3633-IX от 11 апреля 2024 года, женщины, состоящие на воинском учёте, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время исключительно на добровольной основе", — говорит адвокат LEGAL STRATEGY Виолета Монастырская.

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Эта норма однозначно снимает вопрос о возможности принудительного призыва женщин. Государство может поставить женщину на учет, но не может без её согласия отправить её на службу

В мирное время женщины также могут быть приняты на военную службу или службу в военном резерве исключительно на добровольной основе, по контракту.

Как поясняет Монастырская, воинский учет и мобилизация — это разные юридические понятия. Государство может поставить женщину на воинский учет, однако сам учет не дает оснований для принудительного призыва.

Какие женщины должны встать на воинский учет

Ссылаясь на закон, юристка выделила несколько категорий женщин, которым следует встать на воинский учет в Украине.

Женщины, которые сами выразили желание пройти базовую военную службу. Непосредственно перед направлением на службу они по собственному заявлению становятся на воинский учет призывников. Женщины, окончившие учреждения профессионального, предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. Если они годны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, то подлежат обязательному постановке на воинский учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности согласно перечню Министерства обороны. Для них постановка на воинский учет осуществляется только по собственному желанию.

В то же время обязательный воинский учет для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием не означает автоматической обязанности проходить военную службу.

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"Обязанность встать на воинский учет не означает обязанность служить", — подчеркивает Виолета Монастырская.

Какие женщины не подлежат мобилизации в Украине

Кроме того, закон определяет категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", к ним, в частности, относятся:

женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка;

женщины-опекуны и попечители детей с инвалидностью;

женщины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если их муж проходит военную службу;

другие категории, определенные законом.

Важно, что даже обязательный учет медиков и фармацевтов не является мобилизацией. Закон четко разграничивает постановку на учет и призыв или зачисление на службу как отдельные элементы воинской обязанности, перечисленные в части 3 статьи 1

В то же время для женщин по-прежнему действует общее правило: даже если женщина состоит на воинском учете, её призыв во время мобилизации возможен только на добровольной основе.

Какие женщины не могут выезжать за границу во время войны

Для большинства женщин действующие правила не предусматривают общего запрета на выезд из Украины во время военного положения.

"Основным документом по данному вопросу являются Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров № 57 от 27 января 1995 года", — отмечает юрист.

В отличие от мужчин призывного возраста, для женщин как категории не установлено аналогичного общего ограничения на пересечение границы.

В то же время для определенных категорий должностных лиц действуют отдельные правила.

"Пункт 2¹⁴ Правил определяет лиц, которые могут пересекать государственную границу на основании решения о служебной командировке. Речь идет, в частности, о сотрудниках органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и судебной системы", — говорит она.

Что изменилось для женщин-руководителей в 2026 году

Постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2026 года № 623 "О некоторых вопросах пересечения государственной границы гражданами Украины" было уточнено действие данного ограничения. В частности, оно больше не распространяется на женщин из числа лиц, указанных в пункте 2¹⁴ Правил. То есть женщины-должностные лица, относящиеся к соответствующей категории, получили возможность пересекать границу на общих основаниях, а не только на основании решения о служебной командировке.

Постановление также установило организационные требования для государственных органов, органов местного самоуправления и руководителей хозяйствующих субъектов.

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"Они должны предоставлять в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки лиц, на которых распространяется действие пункта 2¹⁴, с указанием персональных данных и должности. В случае кадровых изменений информация должна обновляться не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения", — поясняет адвокат и подчеркивает, что для женщин в Украине не предусмотрена всеобщая принудительная мобилизация.

Даже обязательный воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием не означает автоматического призыва. Военная служба для женщин в период военного положения остается добровольной.

"Что касается выезда за границу, то общего ограничения для женщин также нет. Отдельные процедурные требования касаются определенных законодательством категорий должностных лиц, причем после изменений в мае 2026 года соответствующее ограничение пункта 2¹⁴ больше не распространяется на женщин", — объясняет Виолета Монастырская.

Напомним, ранее речь шла об украинке, которую ошибочно поставили на воинский учет в Ровенской области, хотя у нее киевская прописка и она никогда там не была.