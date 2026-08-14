Жінок почнуть мобілізовувати? Юристка роз'яснила, кого стосується військовий облік

Фокус з'ясував, за яких умов в Україні можуть мобілізувати жінок, хто має стати на військовий облік і що з виїздом за кордон.

В Україні жінки можуть перебувати на військовому обліку, однак сам факт перебування на обліку не означає, що їх можуть примусово мобілізувати. Чинне законодавство прямо визначає, що призов жінок на військову службу під час воєнного стану можливий виключно добровільно. Про це Фокусу розповіла адвокатка Віолета Монастирська.

Чи можуть мобілізувати жінку без її згоди

"Відповідно до частини 12 статті 1 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" №2232-XII, у чинній редакції після змін, внесених законом №3633-IX від 11 квітня 2024 року, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час виключно у добровільному порядку", — каже адвокатка LEGAL STRATEGY Віолета Монастирська.

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Ця норма прямо закриває питання про можливість примусового призову жінок. Держава може взяти жінку на облік, але не може без її згоди відправити її служити

У мирний час жінки також можуть бути прийняті на військову службу або службу у військовому резерві лише добровільно, за контрактом.

Як пояснює Монастирська, військовий облік і мобілізація — це різні юридичні поняття. Держава може взяти жінку на військовий облік, однак сам облік не дає підстав для примусового призову.

Хто з жінок має стати на військовий облік

Із посиланням на закон, юристка виділила декілька категорій жінок, кому слід стати на військовий облік в Україні.

Жінки, які самі виявили бажання проходити базову військову службу. Безпосередньо перед направленням на службу вони за власною заявою беруться на військовий облік призовників. Жінки, які закінчили заклад професійної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Якщо вони придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, то підлягають обов’язковому взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю за переліком Міністерства оборони. Для них взяття на військовий облік відбувається лише за власним бажанням.

Водночас обов’язковий військовий облік для жінок із медичною або фармацевтичною освітою не означає автоматичного обов’язку проходити військову службу.

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"Обов’язок стати на військовий облік не означає обов’язок служити", — наголошує Віолета Монастирська.

Хто з жінок не підлягає мобілізації в Україні

Окремо закон визначає категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", серед них, зокрема:

жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки, які самостійно виховують дитину;

жінки-опікуни та піклувальники дітей з інвалідністю;

жінки, які мають дитину віком до 18 років, якщо їхній чоловік проходить військову службу;

інші категорії, визначені законом.

Важливо, що навіть обов'язковий облік медиків і фармацевтів не є мобілізацією. Закон прямо розмежовує взяття на облік і призов чи прийняття на службу як окремі елементи військового обов'язку, перелічені в частині 3 статті 1

Водночас ключовою для жінок залишається загальна норма: навіть якщо жінка перебуває на військовому обліку, її призов під час мобілізації можливий лише добровільно.

Хто з жінок не може виїжджати за кордон під час війни

Для більшості жінок чинні правила не встановлюють загальної заборони на виїзд з України під час воєнного стану.

"Основним документом у цьому питанні є Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів №57 від 27 січня 1995 року", — наголошує юристка.

На відміну від чоловіків призовного віку, для жінок як категорії не встановлено аналогічного загального обмеження на перетин кордону.

Водночас окремі правила діють для певних категорій посадовців.

"Пункт 2¹⁴ Правил визначає осіб, які можуть перетинати державний кордон на підставі рішення про службове відрядження. Йдеться, зокрема, про працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та судової системи", — каже вона.

Що змінилося для жінок-посадовиць 2026 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2026 року №623 "Деякі питання перетинання державного кордону громадянами України" було уточнено дію цього обмеження. Зокрема, воно більше не поширюється на жінок із числа осіб, зазначених у пункті 2¹⁴ Правил. Тобто жінки-посадовиці, які належать до відповідної категорії, отримали можливість перетинати кордон на загальних підставах, а не лише на підставі рішення про службове відрядження.

Постанова також передбачила організаційні вимоги для державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників суб’єктів господарювання.

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"Вони мають подавати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки осіб, на яких поширюється пункт 2¹⁴, із зазначенням персональних даних та посади. У разі кадрових змін інформація має оновлюватися не пізніше наступного дня після відповідного рішення", — пояснює адвокатка і акцентує, що для жінок в Україні немає загальної примусової мобілізації.

Навіть обов’язковий військовий облік для жінок із медичною та фармацевтичною освітою не означає автоматичного призову. Військова служба для жінок під час воєнного стану залишається добровільною.

"Щодо виїзду за кордон, загального обмеження для жінок також немає. Окремі процедурні вимоги стосуються визначених законодавством категорій посадовців, причому після змін у травні 2026 року відповідне обмеження пункту 2¹⁴ більше не поширюється на жінок", — пояснює Віолета Монастирська.

Нагадаємо, раніше йшлося про українку, яку помилково поставили на військовий облік у Рівненській області, хоча вона має київську прописку і ніколи там не була.