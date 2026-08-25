Выход на пенсию и оформление выплат: какие документы нужно подготовить

Перед выходом на пенсию следует проверить страховой стаж и подготовить все документы в Пенсионный фонд. Для мужчин и женщин есть различия в перечне.

Перед выходом на пенсию по возрасту украинцам следует заранее проверить страховой стаж и подготовить пакет документов. Часть необходимых сведений можно получить из электронных регистров, однако в некоторых случаях придется искать архивные справки или дополнительные подтверждения.

Об этом в комментарии Фокусу рассказал адвокат Сергей Литвиненко.

Паспорт, налоговый номер и фото

Для оформления пенсии, прежде всего, необходимо подготовить документ, удостоверяющий личность, — паспорт гражданина Украины или ID-карту. Владельцам ID-карты также может потребоваться справка о регистрации места жительства.

В пакет документов также входит регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Кроме того, нужно подготовить цветную фотографию для оформления пенсионного удостоверения.

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"Ключевым элементом является подтверждение страхового стажа, где основным документом является оригинал трудовой книжки или сведения из реестра застрахованных лиц для периодов после первого января 2004 года", — отметил адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко.

Страховой стаж Фото: ПФУ

Как подтвердить страховой стаж

Поэтому одним из главных вопросов перед назначением пенсии является подтверждение страхового стажа.

По словам Сергея Литвиненко, хотя основным документом для подтверждения периодов работы является трудовая книжка, стаж за периоды после 1 января 2004 подтверждается также сведениями из реестра застрахованных лиц.

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Если в документах не хватает необходимых записей, могут потребоваться дополнительные подтверждения справки предприятий, архивных учреждений или гражданско-правовые договоры.

Какие дополнительные документы могут понадобиться мужчинам и женщинам

Мужчинам для оформления пенсии необходимо иметь военный билет или соответствующую справку.

Для подтверждения периодов обучения по дневной форме до 2004 г. следует подготовить диплом и справку из учебного заведения.

Женщинам дополнительно целесообразно подготовить свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке в случае смены фамилии, что позволит отнести к стажу период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Женщинам следует заранее проверить наличие свидетельств о рождении детей. Эти документы могут потребоваться для отнесения к стажу периода ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Если после бракосочетания менялась фамилия, также следует подготовить свидетельство о браке.

Справка о зарплате и реквизитах банковского счета

По желанию и при финансовой целесообразности будущий пенсионер может подать справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

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Тем, кто планирует получать пенсию на банковскую карту, следует заранее получить справку по реквизитам счета в формате IBAN.

Документы для льготной пенсии

Отдельный пакет подтверждений требуется людям, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение. В зависимости от оснований это могут быть:

удостоверение участника боевых действий;

чернобыльское удостоверение;

документы, подтверждающие работу во вредных или тяжелых условиях труда.

Куда подавать документы на пенсию

После подготовки необходимых документов вместе с заявлением можно подать лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Также оформить пенсию можно дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ или приложение "Действие" с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как отметил адвокат Сергей Литвиненко, преждевременная проверка документов и страхового стажа может помочь избежать ситуации, когда перед самим выходом на пенсию приходится искать недостающие справки или обращаться в архивы.

Напомним, сам по себе возраст в Украине не гарантирует назначение пенсии. Для получения выплат 2026 года нужно одновременно соответствовать требованиям по возрасту и иметь достаточный страховой стаж.