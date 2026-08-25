Вихід на пенсію і оформлення виплат: які документи потрібно підготувати

Перед виходом на пенсію варто перевірити страховий стаж і підготувати всі документи до Пенсійного фонду. Для чоловіків і жінок є розбіжності у переліку.

Перед виходом на пенсію за віком українцям варто завчасно перевірити страховий стаж і підготувати пакет документів. Частину необхідних відомостей можна отримати з електронних реєстрів, однак у деяких випадках доведеться шукати архівні довідки або додаткові підтвердження.

Про це в коментарі Фокусу розповів адвокат Сергій Литвиненко.

Паспорт, податковий номер і фото

Для оформлення пенсії насамперед необхідно підготувати документ, що посвідчує особу, — паспорт громадянина України або ID-картку. Власникам ID-картки також може знадобитися довідка про реєстрацію місця проживання.

До пакета документів також входить реєстраційний номер облікової картки платника податків. Крім того, потрібно підготувати кольорову фотографію для оформлення пенсійного посвідчення.

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Для чоловіків обов'язковим є надання військового квитку або довідки з комісаріату, а для зарахування періодів навчання за денною формою до 2004 року знадобитися диплом та довідка з навчального закладу

"Ключовим елементом є підтвердження страхового стажу, де основним документом є оригінал трудової книжки або відомості з реєстру застрахованих осіб для періодів після першого січня 2004 року", — зауважив адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Сергій Литвиненко.

Страховий стаж Фото: ПФУ

Як підтвердити страховий стаж

Тож, одним із головних питань перед призначенням пенсії є підтвердження страхового стажу.

За словами Сергія Литвиненка, хоча основним документом для підтвердження періодів роботи є трудова книжка, стаж за періоди після 1 січня 2004 року підтверджується також відомостями з реєстру застрахованих осіб.

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Якщо в документах бракує необхідних записів, можуть знадобитися додаткові підтвердження — довідки підприємств, архівних установ або цивільно-правові договори.

Які додаткові документи можуть знадобитися чоловікам і жінкам

Чоловікам для оформлення пенсії необхідно мати військовий квиток або відповідну довідку.

Для підтвердження періодів навчання за денною формою до 2004 року слід підготувати диплом і довідку з навчального закладу.

Жінкам додатково доцільно підготувати свідоцтва про народження дітей та свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища, що дозволить зарахувати до стажу період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Жінкам варто заздалегідь перевірити наявність свідоцтв про народження дітей. Ці документи можуть знадобитися для зарахування до стажу періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо після одруження змінювалося прізвище, також слід підготувати свідоцтво про шлюб.

Довідка про зарплату та реквізити банківського рахунку

За бажанням і за умови фінансової доцільності майбутній пенсіонер може подати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

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Тим, хто планує отримувати пенсію на банківську картку, варто заздалегідь отримати довідку з реквізитами рахунку у форматі IBAN.

Документи для пільгової пенсії

Окремий пакет підтверджень потрібен людям, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Залежно від підстав це можуть бути:

посвідчення учасника бойових дій;

чорнобильське посвідчення;

документи, що підтверджують роботу у шкідливих або важких умовах праці.

Куди подавати документи на пенсію

Після підготовки необхідних документів разом із заявою їх можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також оформити пенсію можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ або застосунок "Дія" з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Як зазначив адвокат Сергій Литвиненко, завчасна перевірка документів і страхового стажу може допомогти уникнути ситуації, коли перед самим виходом на пенсію доводиться шукати відсутні довідки або звертатися до архівів.

Нагадаємо, сам по собі вік в Україні не гарантує призначення пенсії. Для отримання виплат 2026 року потрібно одночасно відповідати вимогам щодо віку та мати достатній страховий стаж.