Россияне забирают деньги из банков: сбережения тают из-за инфляции

С начала года россияне обналичили 2,4 трлн рублей. Банки РФ закрывают тысячи отделений, а фондовый рынок теряет позиции.

Российская банковская система одновременно сокращает физическую сеть и теряет средства клиентов. С начала 2026 года в РФ закрыли уже 1370 банковских отделений, тогда как население за этот период обналичило 2,4 трлн рублей. На этом фоне российский фондовый рынок также не смог защитить сбережения граждан от инфляции. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СВРУ) 26 августа.

Российские банки массово закрывают отделения

С начала года российские банки сократили сеть на 1370 отделений. Если нынешние темпы сохранятся, к концу 2026 года количество закрытых отделений может превысить две тысячи.

По данным СЗРУ, в среднем российские банки закрывают около 196 отделений в день — вдвое больше, чем в прошлом году.

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Больше всего сокращает сеть "Сбербанк" — около 540 отделений, или почти 40 % от общего числа закрытых точек.

"Банки объясняют сокращение цифровизацией и экономией на расходах. Но для клиентов следствие однозначно: физических точек, где можно получить наличные или провести операцию без использования цифрового канала, становится все меньше.Финансовые учреждения объясняют это цифровизацией банковских услуг и необходимостью сокращать расходы. В то же время для клиентов это означает, что физических отделений для получения наличных и проведения операций становится всё меньше", — говорится в сообщении СЗРУ.

Россияне снимают деньги с банковских счетов

Параллельно с этим сокращается объем средств, которые граждане РФ оставляют в банковской системе.

По данным СЗРУ, с начала года россияне обналичили 2,4 трлн рублей. В июле объем такого оттока составил 643 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние месяцы.

В течение первой половины августа, согласно приведенным данным, население сняло с банковских счетов еще около 300 млрд рублей, что, по мнению аналитиков, связано не только с привычкой хранить часть средств наличными.

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"Война, санкции и практика государственного вмешательства в экономику подрывают уверенность в том, что деньги на счете принадлежат клиенту и доступны в любой момент. В России растут опасения, что банковские ресурсы могут быть использованы для финансирования войны или что государство в случае нового финансового кризиса найдет способ залезть в сбережения граждан", — объясняет разведка.

Российский фондовый рынок также не спасает сбережения

Экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран обращает внимание ещё на одну проблему. Он отмечает, что российский фондовый рынок фактически перестал выполнять функцию защиты сбережений от инфляции.

По его словам, российский фондовый индекс в последнее время вновь приближался к отметке в 2100 пунктов, но отступил на фоне воинственной риторики Кремля.

"События в Украине определяют динамику оставшейся части российского фондового рынка, а сам рынок перестал защищать россиян от инфляции", — отметил Шапран.

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Эксперт отмечает, что если сравнить значение основного фондового индекса РФ в начале 2022 года с нынешним уровнем, то за более чем четыре года капитальная доходность российского рынка фактически составляет около 0%.

То есть без учета инфляции инвесторы практически не получили прироста капитала.

"Если же вычесть из этой динамики даже официальную инфляцию, то окажется, что инвесторы на российском фондовом рынке просто тратили время и деньги", — пояснил Виталий Шапран.

За пять лет инвесторы могли потерять половину своих сбережений

По словам аналитика, ситуация становится ещё хуже, если учесть реальные темпы роста цен.

"Главная же проблема российского фондового рынка заключается в том, что он перестал защищать россиян от инфляции. Если пересчитать динамику индекса "Мосбиржи" с учетом реальных темпов инфляции, то получается, что за последние 5 лет инвесторы на российском рынке потеряли примерно половину своих сбережений", — отметил Шапран.

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В то же время, по его оценке, российские инвесторы всё больше ориентируются на накопление ликвидности, чтобы иметь возможность вкладывать значительные средства после окончания войны.

Но пока Кремль продолжает войну против Украины, перспективы российского рынка остаются зависимыми от военных событий и настроений инвесторов.

Бизнес также пытается выводить капитал

Подобная тенденция наблюдается и среди российского бизнеса. Компании пытаются сохранить часть капитала за пределами РФ из-за опасений новых санкций, ограничений и возможного вмешательства государства. Таким образом, одновременно происходят два процесса: банки сокращают физическое присутствие, а клиенты пытаются уменьшить зависимость от самой банковской системы.

Это создает для российской финансовой системы дополнительную проблему: даже в условиях активного развития цифровых сервисов банки сталкиваются с необходимостью удерживать клиентов, которые всё осторожнее относятся к хранению своих средств в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовит новый крупный пакет санкций против России. Об этом сообщила глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас.