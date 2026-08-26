Росіяни забирають гроші з банків: заощадження тануть через інфляцію

Росіяни від початку року перевели в готівку 2,4 трлн рублів. Банки РФ закривають тисячі відділень, а фондовий ринок втрачає позиції.

Російська банківська система одночасно скорочує фізичну мережу та втрачає кошти клієнтів. Від початку 2026 року в РФ закрили вже 1370 банківських відділень, тоді як населення за цей період перевело в готівку 2,4 трлн рублів. На цьому тлі російський фондовий ринок також не зміг захистити заощадження громадян від інфляції. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) 26 серпня.

Російські банки масово закривають відділення

Від початку року російські банки скоротили мережу на 1370 відділень. Якщо нинішні темпи збережуться, до кінця 2026 року кількість закритих точок може перевищити дві тисячі.

За даними СЗРУ, у середньому російські банки закривають близько 196 відділень на день — удвічі більше, ніж торік.

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Найбільше скорочує мережу "Сбербанк" — близько 540 відділень, або майже 40% від загальної кількості ліквідованих точок.

"Банки пояснюють скорочення цифровізацією та економією на витратах. Але для клієнтів наслідок простий: фізичних місць, де можна отримати готівку або провести операцію без цифрового каналу, стає менше.Фінансові установи пояснюють це цифровізацією банківських послуг та необхідністю скорочувати витрати. Водночас для клієнтів це означає, що фізичних відділень для отримання готівки та проведення операцій стає дедалі менше", — йдеться у повідомленні СЗРУ.

Росіяни забирають гроші з банків

Паралельно скорочується обсяг коштів, які громадяни РФ залишають у банківській системі.

За даними СЗРУ, від початку року росіяни перевели в готівку 2,4 трлн рублів. У липні обсяг такого відтоку становив 643 млрд рублів, що стало максимумом за останні місяці.

Впродовж першої половини серпня, за наведеними даними, населення забрало з банків ще близько 300 млрд рублів, що розвідека пов'язує з не лише зі звичкою зберігати частину коштів у готівці.

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"Війна, санкції та практика державного втручання в економіку підривають упевненість у тому, що гроші на рахунку належать клієнту і доступні в будь-який момент. На росії зростають побоювання, що банківські ресурси можуть бути використані для фінансування війни або держава в разі нової фінансової кризи знайде спосіб залізти в заощадження громадян", — пояснює розвідка.

Російський фондовий ринок також не рятує заощадження

Економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран звертає увагу ще на одну проблему. Він зауважує, що російський фондовий ринок фактично перестав виконувати функцію захисту заощаджень від інфляції.

За його словами, російський фондовий індекс останнім часом знову наближався до позначки 2100 пунктів, але відступив на тлі войовничої риторики Кремля.

"Події в Україні керують залишками російського фондового ринку, а сам ринок перестав захищати росіян від інфляції", — зазначив Шапран.

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Експерт наголошує, що якщо порівняти значення основного фондового індексу РФ на початку 2022 року з нинішнім рівнем, то за понад чотири роки капітальна дохідність російського ринку фактично становить близько 0%.

Тобто без урахування інфляції інвестори практично не отримали приросту капіталу.

"Якщо ж вирахувати з цієї динаміки навіть офіційну інфляцію, то виявиться, що інвестори на російському фондовому ринку просто витрачали час та гроші", — пояснив Віталій Шапран.

За п'ять років інвестори могли втратити половину заощаджень

За словами аналітика, ситуація стає ще гіршою, якщо врахувати реальні темпи зростання цін.

"Головна ж проблема російського фондового ринку в тому, що він перестав захищати росіян від інфляції. Якщо зробити перерахунок динаміки індексу Мосбіржі на реальні темпи інфляції, то виходить, що за 5 останніх років інвестори на російському ринку втратили приблизно половину своїх заощаджень", — зазначив Шапран.

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Водночас російські інвестори, за його оцінкою, дедалі більше орієнтуються на накопичення ліквідності, щоб мати можливість вкладати значні кошти після завершення війни.

Але поки Кремль продовжує війну проти України, перспективи російського ринку залишаються залежними від військових подій та настроїв інвесторів.

Бізнес також намагається виводити капітал

Схожа тенденція спостерігається і серед російського бізнесу. Компанії намагаються зберігати частину капіталу за межами РФ через побоювання нових санкцій, обмежень та можливого втручання держави. Так, одночасно відбуваються два процеси: банки скорочують фізичну присутність, а клієнти намагаються зменшити залежність від самої банківської системи.

Це створює для російської фінансової системи додаткову проблему: навіть за активного розвитку цифрових сервісів банки стикаються з необхідністю утримувати клієнтів, які дедалі обережніше ставляться до зберігання своїх коштів у РФ.

Нагадаємо, раніше йшлося, що ЄС готує новий великий пакет санкції проти Росії. Про це повідомила очільниця зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас.