"Чёрный понедельник" 17 августа 1998 года навсегда изменил всё в России, которая за одну ночь скатилась в пучину финансового коллапса. Тогда Москва одновременно заморозила выплаты по государственным краткосрочным облигациям, ввела мораторий на отдельные платежи частного сектора и отказалась от валютного коридора, что привело к резкому падению рубля. За несколько недель российская валюта потеряла около двух третей своей стоимости.

Ровно 28 лет назад правительство России во главе с Сергеем Кириенко совместно с Центральным банком под руководством Сергея Дубинина признало, что страна больше не может выплачивать свои долги. Тогда был объявлен дефолт по государственным краткосрочным облигациям, введён мораторий на выплаты частного сектора по внешним обязательствам. Произошла резкая девальвация рубля.

Этот коллапс заложил фундамент современной страны-агрессора — похоронил слабые попытки демократических реформ и фактически привёл к власти Владимира Путина.

О том, что именно тогда произошло с российской экономикой, почему государственные облигации превратились в долговую пирамиду и есть ли сегодня вероятность повторения "черного понедельника", рассказал Фокусу экономист и финансовый эксперт Дмитрий Чурин.

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Дефолт в России: что на самом деле произошло 17 августа 1998 года

28 лет назад в России было объявлено о замораживании выплат по государственным краткосрочным облигациям (ДКО), введён 90-дневный мораторий на выплаты частного сектора по внешним обязательствам и отказались от валютного коридора, перейдя к плавающему курсу рубля.

Три удара одновременно: замораживание выплат по ДКО и ОФЗ, 90-дневный мораторий на платежи частных заемщиков-нерезидентов и отказ от валютного коридора с резким переходом к плавающему курсу рубля. Это был не постепенный дрейф, а экономический "hard stop" за один выходной

Показательным был и уровень доходности российских государственных облигаций. В 1998 году он достиг 140 % годовых.

"Очевидно, что привлекать средства для государства по таким ставкам экономически нецелесообразно", — отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Черный понедельник" стал настоящим дефолтом или нет?

По оценке эксперта, события августа 1998 года представляли собой не постепенный процесс, а однозначный дефолт — фактически одновременный финансовый удар по нескольким направлениям.

"Когда государство приостанавливает выплаты по собственным ценным бумагам в национальной валюте — это чистейший вид дефолта, какой только можно себе представить, ведь эмитент теоретически мог просто напечатать деньги. То, что внешний долг затронут лишь частично, не смягчает приговор — это был однозначно дефолт", — говорит аналитик.

ДКО: государственная долговая пирамида

Одной из ключевых проблем стала система государственных краткосрочных облигаций. По своей экономической сути её можно назвать финансовой пирамидой, считает Дмитрий Чурин.

Российское правительство выпускало новые краткосрочные ценные бумаги с чрезвычайно высокой доходностью, чтобы расплачиваться по предыдущим выпускам. В отдельные моменты ставки превышали 100% годовых, а доходность внутренних облигаций в 1998 году достигала 140%.

По своей экономической сути систему государственных краткосрочных облигаций можно назвать классической финансовой пирамидой. Правительство выпускало новые краткосрочные облигации с безумной доходностью (в отдельные моменты — более 100% годовых), чтобы погасить предыдущие выпуски

"Пока в систему поступали новые деньги — она держалась. Когда инвесторы, особенно иностранные, начали выходить быстрее, чем поступали новые, конструкция рухнула — как и любая пирамида, когда приток средств прекращается", — говорит эксперт.

Высокие ставки по новым выпускам использовались для привлечения средств, необходимых для погашения предыдущих обязательств

При таких ставках привлечение новых средств для государства становилось всё менее экономически оправданным.

Нефть, азиатский кризис и отток капитала

Непосредственно к финансовому краху России привели сразу несколько факторов.

Одной из них стало падение цен на нефть. В 1998 году они опустились примерно до 10–12 долларов за баррель. Для российского бюджета, который в значительной степени зависел от экспорта сырья, это стало серьёзным ударом.

Одним из ключевых факторов стали низкие цены на нефть. В 1998 году они упали до 10–12 долларов за баррель, что стало серьёзным ударом для бюджета РФ, критически зависимого от экспорта сырья

Дополнительное давление создал азиатский финансовый кризис 1997 года. Он усилил опасения глобальных инвесторов в отношении развивающихся рынков и спровоцировал отток капитала из России ещё до августа 1998 года.

По мнению Чурина, сами по себе эти факторы могли бы привести к рецессии, однако в сочетании с долговой структурой ДКО они вызвали финансовый коллапс.

Почему деньги МВФ не спасли Россию

В июле 1998 года МВФ выделил России транш в рамках пакета помощи на сумму около 23 млрд долларов. Однако, по оценке Чурина, средства поступили слишком поздно и оказались недостаточными для того, чтобы остановить отток капитала.

Эксперт также отмечает, что, согласно последующим расследованиям, часть этих средств была использована неэффективно и растрачена ещё до того, как смогла стабилизировать рынок.

Главной проблемой он называет не недостаток внешнего финансирования, а нежизнеспособность внутренней фискальной и денежно-кредитной политики.

"Тушить пирамиду деньгами МВФ — это все равно что заливать огонь бензином из ведра", — отмечает Чурин.

Что общего между Россией 1998 года и сегодняшней РФ

По мнению аналитика, главным общим чертой является зависимость российской экономики от экспорта сырья и её уязвимость перед внешними потрясениями.

"И тогда, и сейчас бюджет РФ держится на нефтегазовых доходах, и тогда, и сейчас западный капитал и финансовые инструменты оказываются недоступными в критический момент — просто причины разные: тогда — паника инвесторов, сейчас — санкционная архитектура", — объясняет он.

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Однако между этими двумя ситуациями есть принципиальная разница, ведь в 1998 году у России физически не было достаточных средств. Сегодня же, по приблизительным оценкам, у РФ более 600 млрд долларов резервов. Именно это стало основой концепции "Крепость Россия" — предположение, что накопленные резервы позволят стране пережить западные санкции.

Дополнительным фактором остается торговля нефтью. По словам Чурина, основными покупателями российского сырья стали Китай, Индия и другие дружественные Кремлю импортеры, что позволяет РФ поддерживать текущий счет.

Возможен ли сегодня новый дефолт в России?

По мнению Чурина, наиболее характерные проблемы РФ в 2026 году возникают не столько на уровне суверенного долга, сколько внутри корпоративного сектора.

По его данным, количество технических дефолтов российских компаний растет. Так, в 2024 году было зафиксировано 11 случаев, в 2025-м — 24, а в этом году — уже более 10.

Под угрозой дефолта оказалась почти четверть облигационного рынка. А причина проста: компаниям, которые ранее привлекали средства по низким ставкам, теперь приходится рефинансировать долги значительно дороже.

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В то же время российская экономика уже демонстрирует признаки замедления: по данным, приведенным экспертом, ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении в первом квартале. При этом у Центрального банка РФ нет значительного пространства для снижения ставок из-за военной инфляции.

Поэтому Чурин считает наиболее реалистичным сценарием не громкий формальный дефолт России по суверенным облигациям, а волну скрытых технических дефолтов в корпоративном секторе.

"Это дефолт, который накапливается в балансах банков, а не для внешних инвесторов", — резюмирует аналитик.

Напомним, что Россия целенаправленно наносит удары по украинским предприятиям.

В августе 2026 года сгорел крупнейший склад "Розетки" в Броварах, ущерб составил более двух миллиардов, сортировочный центр "Новой почты", логистический центр и керамический завод "Эпицентра", а также распределительные центры "Сильпо" и Novus.

Тем временем Евросоюз готовит новый масштабный пакет санкций против России. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас раскрыла подробности.