Россия вербует африканцев на войну: почти 3 тысячи уже оказались в рядах ВС РФ, — МИД Украины

По меньшей мере 2982 гражданина из 37 африканских стран были завербованы в Вооруженные силы России. Около 486 из них погибли.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответе на запрос "Суспильного".

По данным ведомства, большинство рекрутов родом из Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

В настоящее время в Украине в качестве военнопленных находятся 35 граждан из 17 африканских стран. В МИД отметили, что Россия использует различные способы для вербовки иностранцев.

В частности, африканцам могут предлагать гражданскую работу или обучение, обещать высокую зарплату, гражданство РФ и другие социальные льготы. В ведомстве также заявили, что в отдельных случаях людей заставляют подписывать военные контракты на русском языке под угрозой депортации или заключения.

Відео дня

Украина пытается противодействовать вербовке в странах Африки. Украинские дипломаты информируют местных чиновников о таких случаях и проводят информационные кампании.

МИД совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными также создал специальный веб-ресурс на английском, французском и суахили. На нём размещается информация о методах российской вербовки, показания пострадавших, рекомендации для потенциальных жертв и их семей, а также способы сообщения о деятельности вербовщиков.

Напомним, ранее издание Foreign Policy сообщало, что Россия активизировала вербовку граждан африканских стран, в частности с помощью поддельных предложений о работе. По данным украинской разведки, в 2026 году Москва планирует привлечь не менее 18,5 тысячи иностранных боевиков.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о готовности и в дальнейшем поддерживать Россию в войне против Украины, в частности поставлять боеприпасы и военнослужащих.

В феврале украинская разведка сообщала, что военные КНДР выполняют боевые задачи под руководством российских офицеров. Их привлекают к стрельбе из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также к аэро- и артиллерийской разведке и корректировке ударов РСЗО.