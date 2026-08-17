Росія вербує африканців на війну: майже 3 тисячі вже опинилися в лавах ЗС РФ, — МЗС України

Щонайменше 2982 громадянина з 37 африканських країн завербували до Збройних сил Росії. Близько 486 із них загинули.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповіді на запит Суспільного.

Найбільше рекрутів, за даними відомства, походять із Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру та Малі.

Наразі в Україні як військовополонені перебувають 35 громадян із 17 африканських країн. У МЗС зазначили, що Росія використовує різні способи для вербування іноземців.

Зокрема, африканцям можуть пропонувати цивільну роботу або навчання, обіцяти високу зарплату, громадянство РФ та інші соціальні переваги. У відомстві також заявили, що в окремих випадках людей змушують підписувати військові контракти російською мовою під загрозою депортації або ув'язнення.

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Україна намагається протидіяти вербуванню в країнах Африки. Українські дипломати повідомляють місцевим чиновникам про такі випадки та проводять інформаційні кампанії.

МЗС разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими також створило спеціальний вебресурс англійською, французькою та суахілі. На ньому розміщують інформацію про методи російського вербування, свідчення постраждалих, рекомендації для потенційних жертв та їхніх родин, а також способи повідомити про діяльність вербувальників.

Нагадаємо, раніше Foreign Policy писало, що Росія активізувала вербування громадян африканських країн, зокрема через фальшиві пропозиції роботи. За даними української розвідки, у 2026 році Москва планує залучити щонайменше 18,5 тисячі іноземних бійців.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв про готовність і надалі підтримувати Росію у війні проти України, зокрема постачати боєприпаси та військових.

Українська розвідка у лютому повідомляла, що військові КНДР виконують бойові завдання під керівництвом російських офіцерів. Їх залучають до стрільби зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також до аеро- й артилерійської розвідки та коригування ударів РСЗВ.