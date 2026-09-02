25 % вместо полной пенсии: кому урежут выплаты в сентябре 2026 года

Часть украинских пенсионеров в сентябре 2026 года получит выплату не в полном объеме. Это касается граждан, находящихся на полном государственном иждивении, в частности проживающих в пансионатах или домах престарелых.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Закон устанавливает для данной категории лиц выплату пенсии в размере 25 %. Начисление начинается с первого числа месяца, следующего за тем, когда лицо было взято на иждивение.

Как пояснили в ведомстве, если размер финансового обеспечения превышает стоимость пребывания в учреждении, пенсионеру компенсируют разницу между этими суммами, однако она не может быть меньше четверти назначенной ежемесячной выплаты. В то же время предусмотрено исключение: лица, получающие пенсию за особые заслуги в соответствии со статьей 14 закона № 1767-ІІІ, продолжают получать средства в полном объеме.

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Отдельно урегулирована ситуация, когда на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные родственники, а сам он находится под полной опекой государства. В таком случае 25 % суммы направляются непосредственно пенсионеру, а до 50 % — его нетрудоспособным членам семьи.

В Пенсионном фонде также уточнили, что если человек какое-то время не проживал в учреждении, а находился в больнице или в отпуске, то с даты его выезда до даты возвращения включительно ему будут выплачивать пенсию в установленном размере. В отношении детей-сирот действуют другие правила: пенсию в связи с потерей кормильца им выплачивают в полном объеме, без каких-либо сокращений, даже если они находятся на государственном содержании. В то же время дети, не относящиеся к этой категории, получают 50 % назначенной суммы, а средства поступают на их текущие банковские счета.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд может отказаться зачитывать в страховой стаж годы работы в России и Беларуси. В то же время периоды трудовой деятельности до 1992 года при определенных условиях можно реально подтвердить без справки из пенсионных органов этих стран, а решение об отказе в отношении отдельных периодов можно обжаловать в судебном порядке.

Также сообщалось, что при определенных условиях Пенсионный фонд Украины может отказать в выплатах в связи с выездом за границу.