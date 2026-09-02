25% замість повної пенсії: кому урізають виплати у вересні 2026 року

Частина українських пенсіонерів у вересні 2026 року отримає виплату не в повному обсязі. Це стосується громадян, які перебувають на повному державному утриманні – зокрема мешкають у пансіонатах чи будинках для людей похилого віку.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Закон встановлює для такої категорії осіб виплату пенсії на рівні 25%. Нарахування розпочинається з першого числа місяця, наступного за тим, коли особу взяли на утримання.

Як пояснили у відомстві, якщо розмір фінансового забезпечення перевищує вартість перебування у закладі, пенсіонеру компенсують різницю між цими сумами, однак вона не може бути меншою за чверть призначеної щомісячної виплати. Водночас передбачено виняток: особи, які отримують пенсію за особливі заслуги згідно зі статтею 14 закону № 1767-ІІІ, продовжують отримувати кошти в повному обсязі.

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Окремо врегульовано ситуацію, коли на утриманні пенсіонера перебувають непрацездатні родичі, а сам він перебуває під повною опікою держави. У такому разі 25% суми спрямовують безпосередньо пенсіонеру, а до 50% – його непрацездатним членам сім'ї.

У Пенсійному фонді також уточнили, що якщо людина певний час не проживала у закладі, а перебувала в лікарні чи у відпустці, то з дати її вибуття до дати повернення включно їй виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі. Щодо дітей-сиріт діють інші правила: пенсію у зв'язку з втратою годувальника їм виплачують повністю, без жодних скорочень, навіть перебуваючи на державному утриманні. Натомість діти, які не належать до цієї категорії, отримують 50% призначеної суми, а кошти надходять на їхні поточні банківські рахунки.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд може відмовитися зараховувати до страхового стажу роки роботи в Росії та Білорусі. Водночас періоди трудової діяльності до 1992 року за певних умов реально підтвердити без довідки з пенсійних органів цих країн, а рішення про відмову щодо окремих періодів можна оскаржити в судовому порядку.

Також повідомлялося, що за деяких умов Пенсійний фонд України може відмовити у виплатах через виїзд за кордон.