Надо быть готовым: Путин предупредил россиян о дефиците бензина

Российский диктатор открыто предупредил своих граждан: нужно быть готовыми к тому, что в стране по-прежнему будет ощущаться дефицит бензина из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, он, пожалуй, впервые признал, что РФ не была готова к серии подобных атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает The Moscow Times.

Российский диктатор во время своего выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Москва якобы считала нефтеперерабатывающие предприятия "исключительно гражданскими объектами" и не ожидала ударов по ним.

"Мы исходили из того, что это исключительно гражданские объекты, и они не могут становиться объектами каких-либо атак даже в условиях вооружённого конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе", — сказал Путин.

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Кроме того, он открыто предупредил, что россиянам стоит привыкать к дефициту бензина. По словам Путина, они должны "быть готовы ко всему".

"Мы должны быть готовы ко всему. Только наша готовность даст понять всем, кто хочет навредить нам, что лучше этого не делать", — добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что примерно 10 % оставшихся объектов планируется восстановить в ближайшее время. А Россия будет продолжать якобы укреплять систему противовоздушной обороны.

Атаки украинских дронов на НПЗ: какие потери понесли россияне

Напомним, что объем производства российских нефтеперерабатывающих заводов сократился до самого низкого уровня за более чем два десятилетия. Из-за падения объемов производства Россия уже вынуждена ограничивать экспорт топлива, в то время как внутри страны все чаще сообщают о дефиците бензина, перебоях на АЗС и росте цен.

Кроме того, "Фокус" писал, что из-за стремительного роста цен и дефицита бензина российские водители начали массово покупать так называемые "топливные таблетки", которые якобы помогают снизить расход топлива. В частности, за последний месяц продажи таких средств выросли в 2,5 раза.