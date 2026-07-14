Самый низкий уровень за 20 лет: из-за ударов по НПЗ в РФ обрушилась переработка нефти, — СМИ

Работа российских нефтеперерабатывающих заводов сократилась до самого низкого уровня за более чем два десятилетия. Из-за падения объемов производства Россия уже вынуждена ограничивать экспорт топлива, в то время как внутри страны всё чаще сообщают о дефиците бензина, перебоях на АЗС и росте цен.

Как пишет издание Bloomberg, с начала июля российские нефтеперерабатывающие заводы в среднем перерабатывают 3,91 млн баррелей сырой нефти в сутки. Такие оценки обнародовала аналитическая компания EA Analytics, специализирующаяся на исследовании энергетического рынка. По её подсчётам, это самый низкий показатель с марта 2005 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские НПЗ сейчас перерабатывают более чем на 1,4 млн баррелей нефти в сутки меньше.

Аналитики отмечают, что такое резкое сокращение производства уже непосредственно повлияло на топливный рынок России. Чтобы не допустить еще большего дефицита внутри страны, власти запретили экспорт большинства видов дизельного топлива до конца июля. Кроме того, ранее были введены ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива, чтобы оставить больше запасов для внутреннего потребления.

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В Bloomberg отмечают, что эти решения имеют последствия не только для России, но и для международного рынка. Более того, в настоящее время цены на дизельное топливо продолжают расти, а ситуацию дополнительно осложняют перебои с поставками энергоносителей из Ближнего Востока.

В то же время журналисты отмечают, что получить полную картину о состоянии российской нефтеперерабатывающей отрасли стало значительно сложнее. Российские власти перестали публиковать официальные данные о работе нефтеперерабатывающих заводов, а Министерство энергетики РФ не ответило на просьбу Bloomberg прокомментировать ситуацию.

Несмотря на это, специалисты EA Analytics продолжают оценивать объемы работы российских НПЗ с помощью собственной системы мониторинга. Они анализируют спутниковые снимки нефтяных месторождений и резервуаров для хранения, отслеживают перемещения танкеров и грузов, а также другие показатели, позволяющие определить фактический уровень загрузки предприятий.

В чём причина снижения объемов работы НПЗ в РФ

По подсчетам Bloomberg, одной из главных причин такого спада стали украинские удары по топливной инфраструктуре России. За последние сто дней украинские военные совершили около 50 атак на объекты топливно-энергетического комплекса РФ. В результате были поражены как минимум 24 из 34 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, большинство из которых принадлежат ведущим нефтедобывающим компаниям страны.

Эту тенденцию подтверждают и эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). В своем последнем отчете они отметили, что с начала мая украинские атаки затронули более половины всех нефтеперерабатывающих мощностей России. По оценкам агентства, в июне российские заводы перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно на 1,6 млн баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Bloomberg также отмечают, что в последнее время Украина значительно расширила возможности своих дальнобойных БПЛА, и теперь они могут поражать цели на расстоянии более 2,4 тыс. километров от украинской границы. В частности, в этом месяце был атакован крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, расположенный в Омской области.

Аналитики объясняют, что этот завод в основном работает на обеспечение внутреннего российского рынка, поэтому его поражение ещё больше усугубило проблемы с поставками топлива. После этого в разных регионах страны стали чаще поступать сообщения о перебоях на автозаправочных станциях, длинных очередях и резком росте цен на бензин.

Что интересно, проблемы на рынке топлива уже признают и представители российского правительства. Например, вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий энергетическую отрасль, заявил местным СМИ, что в отдельных регионах возник дефицит топлива, из-за чего некоторые АЗС работают нестабильно. По его словам, правительство почти ежедневно проводит специальные совещания, чтобы стабилизировать ситуацию.

Более того, из-за нехватки бензина в некоторых российских регионах уже начали вводить временные ограничения на его продажу. В частности, топливо отпускают по графику, который зависит от номерных знаков автомобилей. Также власти Новосибирской области рекомендовали местным предприятиям перевести часть сотрудников на удаленную работу, чтобы сократить потребление топлива.

О масштабах топливного кризиса свидетельствует и поведение самих россиян. В частности, только за прошлый месяц пользователи более 17 тысяч раз искали в интернете информацию по запросу "как сделать бензин". По данным сервиса, это самое большое количество таких поисковых запросов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что из-за дефицита бензина в России топливный кризис уже сказался на работе автошкол. Так, в Забайкальском крае часть практических экзаменов отменили из-за нехватки топлива, а местные власти обсуждают вариант, при котором учащиеся должны будут самостоятельно привозить бензин для сдачи практического экзамена.

Ранее Фокус писал, что из-за стремительного роста цен и дефицита бензина российские водители начали массово покупать так называемые "топливные таблетки", которые якобы помогают снизить расход топлива. В частности, за последний месяц продажи таких средств выросли в 2,5 раза.