Найнижчий рівень за понад 20 років: через удари по НПЗ в Росії обвалилася переробка нафти, — ЗМІ

Робота російських нафтопереробних заводів скоротилася до найнижчого рівня за понад два десятиліття. Через падіння обсягів виробництва Росія вже змушена обмежувати експорт пального, тоді як всередині країни дедалі частіше повідомляють про дефіцит бензину, перебої на АЗС та зростання цін.

Як пише видання Bloomberg, від початку липня російські нафтопереробні заводи в середньому переробляють 3,91 млн барелів сирої нафти на добу. Такі оцінки оприлюднила аналітична компанія EA Analytics, яка спеціалізується на дослідженні енергетичного ринку. За її підрахунками, це найнижчий показник із березня 2005 року. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, російські НПЗ зараз переробляють більш ніж на 1,4 млн барелів нафти на добу менше.

Аналітики зазначають, що таке різке скорочення виробництва вже безпосередньо вплинуло на паливний ринок Росії. Щоб не допустити ще більшого дефіциту всередині країни, влада заборонила експорт більшості видів дизельного пального до кінця липня. Крім цього, раніше були запроваджені обмеження на експорт бензину та авіаційного пального, щоб залишити більше запасів для внутрішнього споживання.

Відео дня

У Bloomberg наголошують, що ці рішення мають наслідки не лише для Росії, а й на на міжнародний ринок. Ба більше, наразі ціни на дизель продовжують зростати, а ситуацію додатково ускладнюють перебої з постачанням енергоносіїв із Близького Сходу.

Водночас журналісти звертають увагу, що отримати повну картину про стан російської нафтопереробної галузі стало значно складніше. Російська влада перестала публікувати офіційні дані про роботу нафтопереробних заводів, а Міністерство енергетики РФ не відповіло на прохання Bloomberg прокоментувати ситуацію.

Попри це, фахівці EA Analytics продовжують оцінювати обсяги роботи російських НПЗ за допомогою власної системи моніторингу. Вони аналізують супутникові знімки нафтових родовищ і резервуарів для зберігання, відстежують переміщення танкерів і вантажів, а також інші показники, які дозволяють визначити фактичний рівень завантаження підприємств.

Яка причина спаду роботи НПЗ в РФ

За підрахунками Bloomberg, однією з головних причин такого спаду стали українські удари по паливній інфраструктурі Росії. За останні сто днів українські військові здійснили близько 50 атак на об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ. Унаслідок цього були уражені щонайменше 24 із 34 найбільших російських нафтопереробних заводів, більшість із яких належать провідним нафтовидобувним компаніям країни.

Таку тенденцію підтверджують і експерти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). У своєму останньому звіті вони зазначили, що від початку травня українські атаки зачепили понад половину всіх нафтопереробних потужностей Росії. За оцінкою агентства, у червні російські заводи переробляли близько 3,8 млн барелів нафти на добу. Це приблизно на 1,6 млн барелів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Bloomberg також зазначають, що останнім часом Україна значно розширила можливості своїх далекобійних БпЛА, і тепер вони можуть уражати цілі на відстані понад 2,4 тис. кілометрів від українського кордону. І, зокрема, цього місяця було атаковано найбільший нафтопереробний завод Росії, який розташований в Омській області.

Аналітики пояснюють, що цей завод переважно працює на забезпечення внутрішнього російського ринку, тому його ураження ще більше посилило проблеми з постачанням пального. Після цього в різних регіонах країни почали частіше повідомляти про перебої на автозаправних станціях, довгі черги та різке зростання вартості бензину.

Що цікаво, проблеми на паливному ринку вже визнають і представники російського уряду. До прикладу, віцепрем'єр РФ Олександр Новак, який відповідає за енергетичну галузь, заявив місцевим ЗМІ, що в окремих регіонах виник дефіцит пального, через що деякі АЗС працюють нестабільно. За його словами, уряд майже щодня проводить спеціальні наради, щоб стабілізувати ситуацію.

Ба більше, через нестачу бензину окремі російські регіони вже почали вводити тимчасові обмеження на його продаж. Зокрема, пальне відпускають за графіком, який залежить від номерних знаків автомобілів. Також влада Новосибірської області рекомендувала місцевим підприємствам перевести частину працівників на дистанційну роботу, щоб скоротити споживання пального.

Ще про масштаби паливної кризи свідчить і поведінка самих росіян. Зокрема, лише протягом минулого місяця користувачі понад 17 тисяч разів шукали в інтернеті інформацію за запитом "як зробити бензин". За даними сервісу, це найбільша кількість таких пошукових запитів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що через дефіцит бензину в Росії паливна криза вже вдарила по роботі автошкіл. Так, у Забайкальському краї частину практичних іспитів скасували через нестачу пального, а місцева влада обговорює варіант, за якого учні повинні будуть самостійно привозити бензин для складання практичного іспиту.

Раніше Фокус писав, що через стрімке зростання цін і дефіцит бензину російські водії почали масово купувати так звані "паливні таблетки", які нібито допомагають зменшити витрату пального. Зокрема, за останній місяць продаж таких засобів зріс у 2,5 раза.