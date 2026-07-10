Дефіцит пального в РФ: учнів автошкіл хочуть зобов'язати приходити на іспити з власним бензином

Паливна криза в Росії набирає обертів і вже призвела до дефіциту бензину в більшості регіонів країни. Через нестачу пального на АЗС утворюються багатокілометрові черги, а в окремих регіонах автошколи навіть розглядають можливість зобов'язати учнів приносити власний бензин для складання практичних іспитів.

Як пише видання WELT, однією з головних причин кризи стали українські удари по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах енергетичної інфраструктури, які суттєво ускладнили виробництво й постачання пального.

За інформацією російських ЗМІ та місцевої влади, дефіцит або обмеження на продаж пального вже діють більш ніж у 90% регіонів Росії. У відповідь на ситуацію уряд РФ запровадив тимчасову заборону на експорт дизельного палива. За словами віцепрем'єра Олександра Новака, це рішення має допомогти стабілізувати постачання на внутрішньому ринку.

Та все ж найскладніша ситуація склалася в регіонах, розташованих поблизу українського кордону. Там багато автозаправних станцій припинили роботу, а на тих, що залишилися, діють жорсткі ліміти на відпуск пального. Через це частина людей відмовляється від поїздок власними автомобілями, а місцева влада в окремих містах змушена коригувати роботу громадського транспорту.

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Особливо гостро кризу відчули жителі Забайкальського краю — на автозаправках мережі Kors пальне насамперед відпускають людям з інвалідністю, ветеранам війни та членам їхніх родин. Водночас у мережі набуло поширення відео з АЗС "Роснефти", де автомобільна черга розтягнулася майже на чотири кілометри. За словами водіїв, деяким із них довелося чекати можливості заправитися до 60 годин.

Паливна криза в РФ — як це вплинуло на роботу автошкіл

Ба більше, як йдеться в матеріалі, дефіцит пального вже впливає і на роботу автошкіл. У Забайкальському краї частину практичних іспитів довелося скасувати через відсутність бензину. Крім того, на місцевому рівні обговорюють варіант, за якого кандидати у водії повинні будуть самостійно забезпечувати автомобілі пальним під час складання іспиту.

У місцевих чатах з'явилися й незвичні пропозиції. Деякі підприємці пропонують перевезти автомобіль до Китаю, повністю заправити його там і доставити назад власнику.

Попри серйозність ситуації, частина росіян реагує на неї з іронією. У соціальних мережах публікують відео, на яких люди влаштовують імпровізовані посиденьки біля заправок, а один із водіїв навіть встановив поруч із чергою надувний басейн.

Колишній керівник нафтової компанії ЮКОС і російський опозиційний політик Михайло Ходорковський вважає, що самих лише атак на нафтопереробні заводи недостатньо, щоб пояснити масштаб нинішньої кризи. За його оцінкою, виробництво нафтопродуктів скоротилося приблизно на чверть, однак вирішальну роль відіграли збої в логістиці та неспроможність російської влади оперативно перерозподілити постачання між регіонами.

На думку Ходорковського, Кремль мав два можливі шляхи виходу із ситуації. Перший передбачав ринкове регулювання, тобто різке підвищення цін, яке автоматично скоротило б попит. Другий варіант полягав у масштабній перебудові логістики, перерозподілі транспортних потоків і скороченні експорту. Однак, як стверджує опозиціонер, російська влада не змогла реалізувати жоден із цих сценаріїв.

Натомість уряд Росії обговорює повернення до використання пального стандарту Євро-3, яке заборонили ще у 2013 році через високий рівень шкідливих викидів. Таке паливо простіше і дешевше виробляти, однак воно містить значно більше сірки, швидше виводить із ладу сучасні двигуни та негативно впливає на довкілля.

Експерти попереджають, що широке використання пального Євро-3 призведе до зростання рівня забруднення повітря, збільшення кількості твердих частинок у атмосфері та погіршення стану здоров'я населення.

Зокрема, російський енергетичний аналітик Михайло Крутіхін зазначає, що українські удари зачіпають не лише нафтопереробні заводи. За його словами, пошкодження також отримують нафтобази, насосні станції та інші об'єкти, які забезпечують транспортування нафти із Сибіру до європейської частини Росії. Якщо ці об'єкти не працюватимуть, країна ризикує зіткнутися не лише з дефіцитом бензину, а й зі скороченням видобутку нафти.

Тим часом у різних регіонах країни вже з'являються незвичні способи розподілу пального. В Орловській області пролунала пропозиція продавати бензин відповідно до першої цифри номерного знака автомобіля. У Краснодарі місця в чергах на заправках уже продають через сервіси оголошень.

А от у сільських районах, за повідомленнями російських медіа, різко зріс попит на коней, оскільки їх утримання виявилося дешевшим і простішим, ніж експлуатація автомобілів в умовах дефіциту пального. До прикладу, в Іркутську міська влада встановила біля заправок мобільні туалети, а водії запровадили списки очікування. Вони записують номер автомобіля, залишають машину в черзі, їдуть додому відпочити, а потім повертаються до свого місця.

Також зазначається, що наслідки паливної кризи вже відчувають і сусідні держави. Так, Киргизстан і Таджикистан, які значну частину бензину імпортують із Росії, повідомляють про скорочення поставок. Тим часом на казахстансько-російському кордоні прикордонники лише за дві доби виявили 61 спробу незаконного вивезення пального. Серед затриманого транспорту був і туристичний автобус, у якому правоохоронці знайшли спеціально обладнаний прихований паливний резервуар.

Раніше Фокус писав, що через стрімке зростання цін і дефіцит бензину російські водії почали масово купувати так звані "паливні таблетки", які нібито допомагають зменшити витрату пального. Зокрема, за останній місяць продаж таких засобів зріс у 2,5 раза.

Також повідомлялося, що після атаки на Омський нафтопереробний завод у Росії можуть ще більше загостритися проблеми з постачанням пального. За даними Reuters, зупинка найбільшого НПЗ країни може посилити дефіцит бензину та дизельного пального, оскільки підприємство забезпечує значну частину їхнього виробництва.