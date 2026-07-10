Дефицит топлива в РФ: учащихся автошкол хотят обязать приходить на экзамены со своим бензином

Топливный кризис в России набирает обороты и уже привел к дефициту бензина в большинстве регионов страны. Из-за нехватки топлива на АЗС образуются многокилометровые очереди, а в отдельных регионах автошколы даже рассматривают возможность обязать учеников приносить собственный бензин для сдачи практических экзаменов.

Как пишет издание WELT, одной из главных причин кризиса стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам энергетической инфраструктуры, которые существенно затруднили производство и поставки топлива.

По информации российских СМИ и местных властей, дефицит или ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 90 % регионов России. В ответ на сложившуюся ситуацию правительство РФ ввело временный запрет на экспорт дизельного топлива. По словам вице-премьера Александра Новака, это решение должно помочь стабилизировать поставки на внутреннем рынке.

И все же самая сложная ситуация сложилась в регионах, расположенных вблизи украинской границы. Там многие автозаправочные станции прекратили работу, а на тех, что остались, действуют жесткие ограничения на отпуск топлива. Из-за этого часть людей отказывается от поездок на собственных автомобилях, а местные власти в отдельных городах вынуждены корректировать работу общественного транспорта.

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Особенно остро кризис ощутили жители Забайкальского края — на автозаправочных станциях сети "Kors" топливо в первую очередь отпускают людям с инвалидностью, ветеранам войны и членам их семей. В то же время в сети распространилось видео с АЗС "Роснефти", где автомобильная очередь растянулась почти на четыре километра. По словам водителей, некоторым из них пришлось ждать возможности заправиться до 60 часов.

Топливный кризис в РФ — как это повлияло на работу автошкол

Более того, как отмечается в материале, дефицит топлива уже сказывается и на работе автошкол. В Забайкальском крае часть практических экзаменов пришлось отменить из-за отсутствия бензина. Кроме того, на местном уровне обсуждается вариант, при котором кандидаты в водители должны будут самостоятельно обеспечивать автомобили топливом во время сдачи экзамена.

В местных чатах появились и необычные предложения. Некоторые предприниматели предлагают перевезти автомобиль в Китай, полностью заправить его там и доставить обратно владельцу.

Несмотря на серьезность ситуации, часть россиян реагирует на нее с иронией. В социальных сетях публикуют видео, на которых люди устраивают импровизированные посиделки возле заправок, а один из водителей даже установил рядом с очередью надувной бассейн.

Бывший руководитель нефтяной компании "ЮКОС" и российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что одних лишь атак на нефтеперерабатывающие заводы недостаточно, чтобы объяснить масштаб нынешнего кризиса. По его оценке, производство нефтепродуктов сократилось примерно на четверть, однако решающую роль сыграли сбои в логистике и неспособность российских властей оперативно перераспределить поставки между регионами.

По мнению Ходорковского, у Кремля было два возможных пути выхода из ситуации. Первый предполагал рыночное регулирование, то есть резкое повышение цен, которое автоматически сократило бы спрос. Второй вариант заключался в масштабной перестройке логистики, перераспределении транспортных потоков и сокращении экспорта. Однако, как утверждает оппозиционер, российские власти не смогли реализовать ни один из этих сценариев.

В то же время правительство России обсуждает возвращение к использованию топлива стандарта "Евро-3", которое было запрещено ещё в 2013 году из-за высокого уровня вредных выбросов. Такое топливо проще и дешевле производить, однако оно содержит значительно больше серы, быстрее выводит из строя современные двигатели и негативно влияет на окружающую среду.

Эксперты предупреждают, что широкое использование топлива "Евро-3" приведет к росту уровня загрязнения воздуха, увеличению количества твердых частиц в атмосфере и ухудшению состояния здоровья населения.

В частности, российский энергетический аналитик Михаил Крутихин отмечает, что украинские удары затрагивают не только нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, повреждения также получают нефтебазы, насосные станции и другие объекты, обеспечивающие транспортировку нефти из Сибири в европейскую часть России. Если эти объекты не будут работать, страна рискует столкнуться не только с дефицитом бензина, но и с сокращением добычи нефти.

Между тем в разных регионах страны уже появляются необычные способы распределения топлива. В Орловской области прозвучало предложение продавать бензин в зависимости от первой цифры номерного знака автомобиля. В Краснодаре места в очередях на заправках уже продают через сервисы объявлений.

А вот в сельских районах, по сообщениям российских СМИ, резко вырос спрос на лошадей, поскольку их содержание оказалось дешевле и проще, чем эксплуатация автомобилей в условиях дефицита топлива. Например, в Иркутске городские власти установили возле заправок мобильные туалеты, а водители ввели списки ожидания. Они записывают номер автомобиля, оставляют машину в очереди, едут домой отдохнуть, а затем возвращаются на своё место.

Также отмечается, что последствия топливного кризиса уже ощущают и соседние государства. Так, Кыргызстан и Таджикистан, которые импортируют значительную часть бензина из России, сообщают о сокращении поставок. Между тем на казахстанско-российской границе пограничники всего за двое суток выявили 61 попытку незаконного вывоза топлива. Среди задержанного транспорта был и туристический автобус, в котором правоохранители обнаружили специально оборудованный скрытый топливный резервуар.

Ранее Фокус писал, что из-за стремительного роста цен и дефицита бензина российские водители начали массово покупать так называемые "топливные таблетки", которые якобы помогают снизить расход топлива. В частности, за последний месяц продажи таких средств выросли в 2,5 раза.

Также сообщалось, что после атаки на Омский нефтеперерабатывающий завод в России проблемы с поставками топлива могут еще больше обостриться. По данным Reuters, остановка крупнейшего НПЗ страны может усугубить дефицит бензина и дизельного топлива, поскольку предприятие обеспечивает значительную часть их производства.