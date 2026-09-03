Треба бути готовим: Путін попередив росіян про дефіцит бензину

Російський диктатор відкрито попередив своїх громадян: треба бути готовими до того, що дефіцит бензину й надалі буде відчуватися в країні через українські удари по нафтопереробних заводах.

Також він чи не вперше визнав, що РФ не була готова до серії таких атак по енергетичній інфраструктурі, повідомляє The Moscow Times.

Російський диктатор під час свого виступу на Східному економічному форумі заявив, що Москва нібито вважала нафтопереробні підприємства "суто цивільними об'єктами" та не очікувала ударів по них.

"Ми виходили з того, що це суто цивільні об'єкти, і вони не можуть бути об'єктами будь-яких атак навіть в умовах збройного конфлікту. Але в цьому сенсі ми помилилися, наш супротивник, на жаль, думає інакше", — сказав Путін.

Також він відкрито попередив, що росіянам варто звикати до дефіциту бензину. За словами Путіна, вони мають "бути готовими до всього".

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"Ми маємо бути готовими до всього. Тільки наша готовність дасть розуміння всім, хто хоче нам нашкодити, що краще цього не робити", — додав він.

Також Путін заявив, що приблизно 10% решту об'єктів планують відновити найближчим часом. А Росія продовжуватиме нібито зміцнювати систему протиповітряної оборони.

Атаки українських дронів на НПЗ: які втрати у росіян

Нагадаємо, що робота російських нафтопереробних заводів скоротилася до найнижчого рівня за понад два десятиліття. Через падіння обсягів виробництва Росія вже змушена обмежувати експорт пального, тоді як всередині країни дедалі частіше повідомляють про дефіцит бензину, перебої на АЗС та зростання цін.

Також Фокус писав, що через стрімке зростання цін і дефіцит бензину російські водії почали масово купувати так звані "паливні таблетки", які нібито допомагають зменшити витрату пального. Зокрема, за останній місяць продаж таких засобів зріс у 2,5 раза.