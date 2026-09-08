Деньги на детский сад: как получить до 12 тысяч грн по программе "єЯсла"

Родители, возвращающиеся на работу после рождения ребенка, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку от государства. Уже более 15 тысяч украинских семей воспользовались этой возможностью.

По состоянию на начало сентября 2026 года более 23 тысяч украинских семей подали заявления на участие в государственной программе "єЯсла", которая предусматривает финансовую помощь родителям, выходящим на работу после того, как ребенку исполнится один год. В настоящее время выплаты уже получают более 15 тысяч семей, а общая сумма финансирования, выделенного на программу, превысила 600 миллионов гривен. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец.

Сколько платят и кому

Программа вступает в силу с 1 января 2026 года. Базовый размер ежемесячного пособия составляет 8 тысяч гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата — 12 тысяч гривен ежемесячно. Пособие начисляется со следующего за достижением ребенком одного года месяца, при условии выхода одного из родителей на работу, и выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста.

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Родители, чьим детям на 1 января 2026 года уже исполнился год, имели право на получение выплаты с момента вступления программы в силу при условии подачи заявления в течение первых шести месяцев. Аналогичный полугодовой срок действует и для тех, кто вышел на работу позже.

На что можно тратить средства

Выплата имеет целевое назначение — средства разрешается использовать исключительно для оплаты ухода за ребенком. Это могут быть услуги частных детских садов, оплата питания или кружков в государственных и коммунальных учреждениях, а также приобретение детской одежды, обуви, игрушек и спортивных товаров.

Как получить деньги

С августа 2026 года выплаты по программе "єЯсла" можно получать на специальный счет "Турбота про дитину" в рамках программы "Дія.Картка". Оформить карту можно через приложения банков-партнеров — ПриватБанка, monobank, А-Банка, Sense Bank или Банка "Кредит Днепр", а также лично обратившись в Пенсионный фонд, ЦНАП или к уполномоченному лицу общины. Тем, кто уже получает выплату, повторно подавать документы для перехода на новую карту не нужно.

Ранее сообщалось, что жители более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную помощь в размере 19 400 гривен на подготовку к отопительному сезону.

Кроме того, Пенсионный фонд разъяснил условия назначения пенсии в связи с потерей кормильца семьям погибших военнослужащих — размер такой выплаты зависит от денежного довольствия погибшего и количества нетрудоспособных членов семьи.

Также стало известно, что часть украинских пенсионеров в сентябре 2026 года получит выплату не в полном объеме — это касается граждан, находящихся на полном государственном иждивении, в частности, жителей пансионатов и домов престарелых.