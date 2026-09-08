Гроші на дитячий садок: як отримати до 12 тисяч грн за програмою "єЯсла"

Батьки, які повертаються на роботу після народження дитини, можуть розраховувати на щомісячну фінансову підтримку від держави. Вже понад 15 тисяч українських родин цією можливістю скористалися.

Станом на початок вересня 2026 року понад 23 тисячі українських родин подали заяви на участь у державній програмі "єЯсла", яка передбачає фінансову допомогу батькам, що виходять на роботу після досягнення дитиною однорічного віку. Наразі виплати вже отримують понад 15 тисяч сімей, а загальна сума спрямованого на програму фінансування перевищила 600 мільйонів гривень. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Людмила Шемелинець.

Скільки платять і кому

Програма діє з 1 січня 2026 року. Базовий розмір щомісячної допомоги становить 8 тисяч гривень, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена підвищена виплата – 12 тисяч грн щомісяця. Допомогу нараховують з місяця, наступного за досягненням дитиною одного року, за умови повернення одного з батьків на роботу, і виплачують до досягнення дитиною трирічного віку.

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Батьки, чиї діти вже мали рік станом на 1 січня 2026-го, мали право отримати виплату з початку дії програми, за умови подання заяви протягом перших шести місяців. Аналогічний піврічний термін діє й для тих, хто вийшов на роботу пізніше.

На що можна витрачати кошти

Виплата має цільове призначення – кошти дозволено використовувати виключно для оплати догляду за дитиною. Це можуть бути послуги приватних дитячих садочків, оплата харчування чи гуртків у державних та комунальних закладах, а також придбання дитячого одягу, взуття, іграшок та спортивних товарів.

Як отримати гроші

З серпня 2026 року виплати за "єЯсла" можна отримувати на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" у межах "Дія.Картки". Оформити картку можна через застосунки банків-партнерів – ПриватБанку, monobank, А-Банку, Sense Bank чи Банку Кредит Дніпро, а також особисто звернувшись до Пенсійного фонду, ЦНАПу чи уповноваженої особи громади. Тим, хто вже отримує виплату, повторно подавати документи для переходу на нову картку не потрібно.

Раніше повідомлялося, що жителі понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень на підготовку до опалювального сезону.

Крім того, Пенсійний фонд роз'яснив умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника для родин загиблих військових – розмір такої виплати залежить від грошового забезпечення загиблого та кількості непрацездатних членів родини.

Також стало відомо, що частина українських пенсіонерів у вересні 2026 року отримає виплату не в повному обсязі – це стосується громадян на повному державному утриманні, зокрема мешканців пансіонатів та будинків для літніх людей.