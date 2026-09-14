Бабино лето уже близко, но есть проблема: что происходит с посевной
Дожди не спасли почву. Синоптик предупредил о последствиях для урожая.
Бабино лето уже на пороге, но условия для посева озимых, то есть посевной, пока остаются неблагоприятными. Об этом сообщил метеоролог Виталий Постригань в прогнозе погоды на ближайшие дни.
По его словам, влажную и почти осеннюю погоду в Украину принес циклон, который сформировался над Адриатическим морем, прошел через Балканы и переместился на территорию страны.
Накануне его атмосферные фронты привели к значительным перепадам температур в разных регионах. В частности, максимальная температура во Львове составила всего +12 °С, тогда как в Запорожье воздух прогрелся до +31,6 °С.
Влажную и почти осеннюю погоду нам принес циклон, который сформировался над Адриатическим морем, прошел через Балканы и достиг нашей страны.
В Черкасской области температура также значительно различалась: в Каневе было +17 °С, а в Чигирине — до +30 °С.
Погода в Украине не благоприятствует посевной
В то же время осадки распределялись неравномерно. Как отмечает метеоролог, они существенно не повлияли на увлажнение верхних слоев почвы.
В связи с этим в Черкасской области сохраняется чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность, а условия для посева озимых культур остаются малоблагоприятными.
В ближайшие дни циклон по-прежнему будет обусловливать нестабильную погоду.
По предварительным синоптическим расчетам, в период с 16 по 20 сентября в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада. Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето. Температура ночью 9–14º, днём комфортные летние 21–26º.
Так, 14 сентября ожидаются периодические дожди, температура ночью составит +10…+15 °С, днём — +16…+21 °С. Среднесуточная температура будет оставаться в пределах сентябрьских значений.
С 16 сентября в Украине наступит потепление
15 сентября циклон, согласно прогнозу, покинет регион, после чего в Украину начнет поступать северный воздух. Облачность постепенно уменьшится, солнечных прояснений станет больше, а значительных осадков не ожидается. Ночью температура составит +7…+12 °С, днём — +17…+22 °С.
В то же время предварительные синоптические прогнозы на 16–20 сентября предполагают установление антициклона с юго-запада. Он должен принести сухую, тёплую и солнечную погоду.
Тогда ночью ожидается температура +9…+14 °С, а днём — +21…+26 °С.Важно
Именно этот период метеоролог называет бабьим летом. При этом в прогнозе отдельно отмечается, что в настоящее время условия для посева озимых культур в Черкасской области остаются малоблагоприятными из-за недостаточного увлажнения верхних слоев почвы.
Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожный экспорт Украины сократился на 58%. А вывоз отечественного зерна резко сократился. Первые данные за сентябрь показали обвал.