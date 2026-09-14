Бабино лето уже близко, но есть проблема: что происходит с посевной

Дожди не спасли почву. Синоптик предупредил о последствиях для урожая.

Бабино лето уже на пороге, но условия для посева озимых, то есть посевной, пока остаются неблагоприятными. Об этом сообщил метеоролог Виталий Постригань в прогнозе погоды на ближайшие дни.

По его словам, влажную и почти осеннюю погоду в Украину принес циклон, который сформировался над Адриатическим морем, прошел через Балканы и переместился на территорию страны.

Накануне его атмосферные фронты привели к значительным перепадам температур в разных регионах. В частности, максимальная температура во Львове составила всего +12 °С, тогда как в Запорожье воздух прогрелся до +31,6 °С.

Виталий Постригань , метеоролог, руководитель Областного центра по гидрометеорологии

Влажную и почти осеннюю погоду нам принес циклон, который сформировался над Адриатическим морем, прошел через Балканы и достиг нашей страны.

В Черкасской области температура также значительно различалась: в Каневе было +17 °С, а в Чигирине — до +30 °С.

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Погода в Украине не благоприятствует посевной

В то же время осадки распределялись неравномерно. Как отмечает метеоролог, они существенно не повлияли на увлажнение верхних слоев почвы.

В связи с этим в Черкасской области сохраняется чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность, а условия для посева озимых культур остаются малоблагоприятными.

В ближайшие дни циклон по-прежнему будет обусловливать нестабильную погоду.

По предварительным синоптическим расчетам, в период с 16 по 20 сентября в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада. Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето. Температура ночью 9–14º, днём комфортные летние 21–26º.

Так, 14 сентября ожидаются периодические дожди, температура ночью составит +10…+15 °С, днём — +16…+21 °С. Среднесуточная температура будет оставаться в пределах сентябрьских значений.

С 16 сентября в Украине наступит потепление

15 сентября циклон, согласно прогнозу, покинет регион, после чего в Украину начнет поступать северный воздух. Облачность постепенно уменьшится, солнечных прояснений станет больше, а значительных осадков не ожидается. Ночью температура составит +7…+12 °С, днём — +17…+22 °С.

В то же время предварительные синоптические прогнозы на 16–20 сентября предполагают установление антициклона с юго-запада. Он должен принести сухую, тёплую и солнечную погоду.

Тогда ночью ожидается температура +9…+14 °С, а днём — +21…+26 °С.

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Именно этот период метеоролог называет бабьим летом. При этом в прогнозе отдельно отмечается, что в настоящее время условия для посева озимых культур в Черкасской области остаются малоблагоприятными из-за недостаточного увлажнения верхних слоев почвы.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожный экспорт Украины сократился на 58%. А вывоз отечественного зерна резко сократился. Первые данные за сентябрь показали обвал.