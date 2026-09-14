Бабине літо вже близько, але є проблема: що відбувається з посівною

Дощі не врятували ґрунт. Синоптик попередив про наслідки для врожаю.

Бабине літо вже на порозі, але умови для сівби озимини, тобто посівної, поки залишаються несприятливими. Про це повідомив метеоролог Віталій Постригань у прогнозі погоди на найбижчі дня.

За його словами, вологу та майже осінню погоду в Україну приніс циклон, який сформувався над Адріатичним морем, пройшов через Балкани та перемістився на територію країни.

Напередодні його атмосферні фронти спричинили значні температурні контрасти в різних регіонах. Зокрема, максимальна температура у Львові становила лише +12°С, тоді як у Запоріжжі повітря прогрілося до +31,6°С.

Віталій Постригань , метеоролог, керівник Обласного Центру з гідрометеорології

Вологу і майже осінню погоду організував нам циклон, який сформувався над Адріатичним морем, рухаючись через Балкани, перемістився до нашої держави.

На Черкащині температура також істотно відрізнялася: у Каневі було +17°С, а в Чигирині — до +30°С.

Видео дня

Погода в Україні не сприяє посівній

Водночас опади розподілялися нерівномірно. Як зазначає метеоролог, вони суттєво не вплинули на зволоження верхніх шарів ґрунту.

Через це на Черкащині зберігається надзвичайна, 5 класу, пожежна небезпека, а умови для сівби озимини залишаються малосприятливими.

Найближчими днями циклон ще утримуватиме нестійку погоду.

За попередніми синоптичними розрахунками, у період, 16-20 вересня, в атмосфері домінуватиме антициклон з південного заходу. Завдяки йому в Україну прийде сухе, тепле й сонячне бабине літо. Температура вночі 9-14º, вдень комфортні літні 21-26º

Так, 14 вересня очікуються періодичні дощі, температура вночі становитиме +10…+15°С, вдень — +16…+21°С. Середньодобова температура залишатиметься в межах вересневих значень.

Від 16 вересня до України прийде потепління

15 вересня циклон, за прогнозом, залишить регіон, після чого до України почне надходити північне повітря. Хмарність поступово зменшиться, сонячних прояснень побільшає, а суттєвих опадів не очікується. Вночі температура становитиме +7…+12°С, удень — +17…+22°С.

Водночас попередні синоптичні розрахунки на 16–20 вересня передбачають встановлення антициклону з південного заходу. Він має принести суху, теплу та сонячну погоду.

Тоді температура вночі прогнозується на рівні +9…+14°С, а вдень — +21…+26°С.

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Саме цей період метеоролог називає бабиним літом. Водночас у прогнозі окремо наголошується, що нині умови для сівби озимини на Черкащині залишаються малосприятливими через недостатнє зволоження верхніх шарів ґрунту.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що залізничний експорт України впав на 58%. А вивезення вітчизняного зерна різко скоротилося. Перші дані вересня показали обвал.