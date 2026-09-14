Лимиты дохода для ФЛП в 2026: сколько можно заработать без нарушения закона и как избежать штрафа

Украинские предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, должны тщательно отслеживать свои доходы в течение года. Превышение установленного лимита грозит не только штрафом, но и принудительным переходом на другую систему налогообложения.

Ведение собственного бизнеса обязывает соблюдать все установленные законодательные нормы. Регистрация физического лица-предпринимателя предполагает выполнение многочисленных правил, нарушение которых влечет за собой серьезную ответственность. Одной из самых распространенных причин финансовых санкций становится превышение годового лимита дохода. Если предприниматель, работающий по 1–3 группам единого налога, выходит за пределы установленной суммы, ему грозят санкции. Об этом стало известно из Налогового кодекса.

Максимальный размер дохода для физических лиц-предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, зависит от выбранной группы налогообложения. Расчет производится на основе минимальной заработной платы, зафиксированной по состоянию на 1 января отчетного года. Поскольку в 2026 году МЗП составляет 8 647 гривен, предельные показатели выглядят следующим образом:

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первая группа — 1 444 049 гривен (167 минимальных зарплат);

вторая группа – 7 211 598 гривен (834 минимальных зарплаты);

третья группа – 10 091 049 гривен (1167 минимальных зарплат).

Предпринимателям запрещается превышать эти пределы по итогам отчетного года, в противном случае им придется нести ответственность перед законом. Своевременный переход в другую группу единого налога расширяет доступный лимит, однако не аннулирует доход, полученный ранее в пределах того же календарного года.

Последствия превышения предельной суммы

Предпринимателей первой и второй групп в случае превышения переведут в третью группу единого налога или на общую систему налогообложения по собственному выбору, тогда как представителям третьей группы сразу придется регистрироваться в общей системе. Если после такого перехода доход за последние двенадцать месяцев превысит миллион гривен, ФЛП автоматически станет плательщиком налога на добавленную стоимость.

Юрист Богдан Янкив в своём блоге пояснил, что переход в другую группу увеличивает доступный лимит, однако не обнуляет его отсчёт. Весь доход, полученный в течение текущего года до момента перехода, продолжает учитываться при определении максимально возможного заработка в рамках упрощенной системы.

Кроме того, Налоговый кодекс предусматривает штраф в размере 15 % от суммы превышения для физических лиц, а для юридических лиц установлена финансовая санкция в размере 10 % или двойная ставка единого налога в размере 6 %. Чтобы избежать наказания, предпринимателям следует регулярно контролировать свои доходы и своевременно переходить в более высокую группу или на общую систему налогообложения.

Особенности перехода между группами в течение года

Как отмечает юрист Богдан Янкив, если индивидуальный предприниматель в течение отчетного периода переходит из второй группы в третью, лимит дохода не распределяется пропорционально количеству месяцев пребывания в каждой группе. Например, находясь во второй группе, предприниматель ориентируется на предельную сумму в 7 211 598 гривен. После перехода в третью группу с 1 октября годовой предел увеличивается до 10 091 049 гривен, однако при контроле этого показателя необходимо учитывать весь доход по единому налогу, полученный ранее в течение того же календарного года. То есть смена группы расширяет доступный лимит, но не начинает его отсчёт с нуля. Весь предыдущий доход продолжает влиять на то, сколько ещё можно получить до конца года без потери права на упрощённую систему.

Ранее сообщалось, что в Украине с 14 августа вступили в силу обновленные лимиты на денежные переводы без подтверждающих документов для новых и неактивных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тогда как для обычных физических лиц ограничения остались без изменений.

Также известно, что вопрос о пенсии для индивидуальных предпринимателей останется открытым, если не будет выполнено главное условие зачисления страхового стажа.