Ліміти доходу для ФОП 2026: скільки можна заробити без порушення закону та як уникнути штрафу

Українські підприємці на спрощеній системі оподаткування мають чітко відстежувати свої доходи протягом року. Перевищення встановленого ліміту загрожує не лише штрафом, а й примусовим переходом на іншу систему оподаткування.

Ведення власного бізнесу зобов'язує дотримуватися всіх встановлених законодавчих норм. Реєстрація фізичної особи-підприємця передбачає виконання численних правил, порушення яких тягне за собою серйозну відповідальність. Однією з найпоширеніших причин фінансових стягнень стає перевищення річного ліміту доходу. Якщо підприємець на 1-3 групах єдиного податку виходить за межі встановленої суми, на нього чекають санкції. Про це стало відомо з Податкового кодексу.

Максимальний обсяг заробітку для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі залежить від обраної групи оподаткування. Розрахунок ведеться на основі мінімальної заробітної плати, зафіксованої станом на 1 січня звітного року. Оскільки у 2026 році МЗП становить 8 647 гривень, граничні показники виглядають так:

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перша група – 1 444 049 гривень (167 мінімальних зарплат);

друга група – 7 211 598 гривень (834 мінімальні зарплати);

третя група – 10 091 049 гривень (1167 мінімальних зарплат).

Підприємцям заборонено перевищувати ці межі за підсумками звітного року, інакше доведеться нести відповідальність перед законом. Своєчасний перехід на іншу групу єдиного податку розширює доступний ліміт, проте не скасовує дохід, отриманий раніше в межах того ж календарного року.

Наслідки перевищення граничної суми

Підприємців першої та другої груп у разі перевищення переведуть на третю групу єдиного податку або загальну систему оподаткування за власним вибором, тоді як представникам третьої групи одразу доведеться реєструватися на загальній системі. Якщо після такого переходу дохід за останні дванадцять місяців перевищить мільйон гривень, ФОП автоматично стане платником податку на додану вартість.

Юрист Богдан Янків у власному блозі пояснив, що перехід на іншу групу збільшує доступний ліміт, однак не обнуляє його відлік. Весь дохід, отриманий протягом поточного року до моменту переходу, продовжує враховуватися при визначенні максимально можливого заробітку в межах спрощеної системи.

Окремо Податковий кодекс передбачає штраф у розмірі 15% від суми перевищення для фізичних осіб, а для юридичних осіб встановлено фінансову санкцію в 10% або подвійну ставку єдиного податку в 6%. Аби уникнути покарання, підприємцям варто регулярно контролювати власні доходи та своєчасно переходити на вищу групу чи загальну систему оподаткування.

Особливості переходу між групами протягом року

Як зазначає юрист Богдан Янків, якщо ФОП протягом звітного періоду переходить із другої групи на третю, ліміт доходу не розподіляється пропорційно кількості місяців перебування в кожній групі. Наприклад, перебуваючи на другій групі, підприємець орієнтується на граничну суму в 7 211 598 гривень. Після переходу на третю групу з 1 жовтня річна межа зростає до 10 091 049 гривень, проте при контролі цього показника необхідно враховувати весь дохід на єдиному податку, отриманий раніше протягом того ж календарного року. Тобто зміна групи розширює доступний ліміт, але не починає його відлік з нуля. Весь попередній заробіток продовжує впливати на те, скільки ще можна отримати до завершення року без втрати права на спрощену систему.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 14 серпня запрацювали оновлені ліміти на грошові перекази без підтверджувальних документів для нових і неактивних ФОПів та юридичних осіб, тоді як для звичайних фізичних осіб обмеження залишилися без змін.

Також відомо, що пенсія для ФОП залишиться під питанням, якщо не буде виконано головну умову зарахування страхового стажу.